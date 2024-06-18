Названо нові цікаві функції iPadOS 18, які перетворять ваш планшет на потужний інструмент

Щорічна Всесвітня конференція розробників Apple (WWDC) завжди викликає хвилю інтересу у шанувальників продукції Apple. Хоча зазвичай увага прикута до майбутнього оновлення iPhone, iPadOS 18 несподівано перевершив усі очікування, запропонувавши ряд інноваційних функцій, які ще більше стирають межу між планшетом та ноутбуком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

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Розумний калькулятор і додаток для нотаток, який відповідає

Однією з найочікуваніших, а можливо, і найдивовижнішою функцією є поява спеціального додатку "Калькулятор" в iPadOS 18. Але це не просто звичайний калькулятор. Apple інтегрувала свої функції "Apple Intelligence", забезпечуючи безшовну роботу з Apple Pencil.

За допомогою "Математичних нотаток" користувачі можуть вручну писати математичні завдання та рівняння, а iPad миттєво розпізнає та вирішить їх, відображаючи відповідь тим же почерком. Ця функція стане справжнім проривом для студентів та професіоналів, пропонуючи природний та інтуїтивно зрозумілий спосіб взаємодії зі складними обчисленнями.

Нотатки стали ще розумнішими

Говорячи про нотатки, Apple виводить можливості iPad по роботі з ними на новий рівень завдяки функції "Smart Script".

Ця функція на базі штучного інтелекту аналізує ваші рукописні нотатки і упорядковує їх, роблячи їх "плавними, гнучкими і більш читаними", зберігаючи при цьому індивідуальність вашого почерку.

Більше не потрібно мучитися з неакуратними записами або турбуватися про виправлення помилок - Smart Script гарантує, що ваші нотатки будуть чіткими та організованими.

Поліпшена організація та контроль

Самий додаток "Нотатки" отримує довгоочікуване оновлення в iPadOS 18. Користувачі отримають ширший спектр можливостей для організації своїх нотаток, включаючи такі функції, як згортання розділів під заголовками та підзаголовками.

Функція виділення тексту отримує оновлення із п'ятьма новими кольорами маркерів, дозволяючи виділити важливу інформацію. Ці поліпшення в поєднанні зі Smart Script перетворять iPad на потужний цифровий блокнот, що налаштовується.

Відчуття роботи за настільним комп'ютером на iPad

Темою, що повторюється, в iPadOS 18 є прагнення скоротити розрив між планшетами і ноутбуками. Одним зі способів досягнення цього є нова плаваюча панель вкладок, яка з'являється зверху додатків.

Ця функція, що нагадує бічну панель у таких додатках, як Apple TV+, призначена для спрощення навігації та відкриття "нового способу персоналізації взаємодії з додатками".

Крім того, перероблений застосунок "Фото" пропонує більше полотно для перегляду вашої бібліотеки зображень, додатково посилюючи відчуття роботи за настільним комп'ютером.

Прискоріть свій робочий процес за допомогою SharePlay та ігрового режиму

Співпраця отримує новий імпульс у iPadOS 18 завдяки оновленню SharePlay. Тепер користувачі матимуть більше можливостей для малювання та додавання анотацій на свої екрани під час сеансу SharePlay, що дозволить покращити комунікацію та прояснити ідеї.

Гравці радіють покращенню ігрового режиму, який тепер пропонує персоналізований просторовий звук для більш захоплюючого досвіду занурення. Крім того, підтримка таких ігор, як Assassin Creed Shadows, обіцяє розсунути межі мобільних ігор на iPad.

Конфіденційність та доступність займають центральне місце

Apple не забула про конфіденційність користувачів та доступність у iPadOS 18. Нові елементи керування конфіденційністю дозволять користувачам більш детально керувати доступом пристроїв Bluetooth, визначаючи, які пристрої можуть підключатися та до якої інформації вони можуть отримати доступ.

Функції приховування додатків та блокування контенту також з'являться на iPad, надаючи користувачам більший контроль над своїми даними.

Щодо забезпечення доступності, такі функції, як відстеження поглядом та голосові команди, займатимуть чільне місце в оновленні. Вони призначені для користувачів з різними потребами, роблячи iPad більш інклюзивним та зручним пристроєм.

У iPads з чіпами M1 та M2 з'явиться підтримка функцій штучного інтелекту

Для користувачів iPad з чіпами M1 або M2, iPadOS 18 пропонує набір вражаючих функцій штучного інтелекту під назвою Apple Intelligence. Ці функції включають:

"Переписати" - для перефразування речень

"Коректура" - для розширеної перевірки граматики та стилю

"Ігровий майданчик зображень" - для створення унікальних та креативних зображень на основі текстових підказок

Ці інструменти дають уявлення про майбутнє креативних робочих процесів на iPad, розсуваючи межі того, що можливо на мобільному пристрої.