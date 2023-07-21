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Названо "невинні" продукти, які насправді містять токсичні речовини: список

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П'ятниця 21 липня 2023 14:48
Названо "невинні" продукти, які насправді містять токсичні речовини: список Які продукти містять токсичні речовини (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Ні для кого не секрет, що збалансоване харчування сприяє кращому здоров'ю та довголіттю. Однак є, на перший погляд, корисні продукти, з якими насправді треба бути обережними, оскільки вони містять токсичні речовини.

Про це розповіли в популярному виданні Realbuzz.

Рис

Неможливо заперечити, що рис має багато переваг для здоров’я. Однак його краще споживати в помірних кількостях, оскільки ця крупа містить токсичну речовину - миш'як. Якщо споживати рис в надмірній кількості, то це може спричинити розвиток онкології.

Мускатний горіх

Як і багато інших продуктів у списку, мускатний горіх дійсно корисний для здоров’я, однак він також може бути надзвичайно небезпечним, якщо приймати його у великих дозах.

Вся причина в тому, що горіх містить токсичну речовину - міристицин, який у великій кількості може спричинити галюцинації, прискорене серцебиття та нудоту.

Гриби

Гриби, які продаються в супермаркетах є безпечними для споживання. Однак, якщо ви любите самостійно збирати гриби в лісі, то маєте бути обережними, бо багато їх різновидів можуть бути дуже небезпечними та навіть смертельними.

Перець чилі

Такий перець насправді гострий тільки завдяки токсичній речовині - капсаїцину, яка може спричинити біль у шлунку та свербіж шкіри. Для більшості людей вживання перцю чилі не завдасть великої шкоди, однак його краще їсти в помірній кількості.

Штучно вирощений лосось

Вирощений лосось на фермі може містити канцерогени, які впливають на розвиток онкології. Ще більшої шкоди представляє для організму копчений лосось.

Також така риба може містити ртуть. Дорослим ця проблема не страшна, а майбутнім мамам і маленьким дітям варто відмовитися від її споживання.

Картопля

Цей овоч містить токсичні сполуки - глікоалкалоїди, які негативно впливають на нервову та травну системи, спричиняють головний біль, слабкість та нудоту.

Отруєння картоплею трапляється дуже рідко, але любителям популярного овоча краще обмежити її споживання. Також варто уникати картоплі, яка позеленішала і на якій з'явились паростки.

Раніше ми писали про те, які продукти поєднувати категорично не можна.

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