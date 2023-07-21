Названы "невинные" продукты, которые на самом деле содержат токсичные вещества: список

Ни для кого не секрет, что сбалансированное питание способствует лучшему здоровью и долголетию. Однако есть, на первый взгляд, полезные продукты, с которыми на самом деле нужно быть осторожными, поскольку они содержат токсичные вещества.

Рис

Невозможно отрицать, что рис имеет много преимуществ для здоровья. Однако его лучше потреблять в умеренных количествах, поскольку эта крупа содержит токсическое вещество - мышьяк. Если потреблять рис в избыточном количестве, то это может привести к развитию онкологии.

Мускатный орех

Как и многие другие продукты в списке, мускатный орех действительно полезен для здоровья, однако он также может быть чрезвычайно опасным, если принимать его в больших дозах.

Вся причина в том, что орех содержит токсическое вещество - миристицин, который в большом количестве может вызвать галлюцинации, учащенное сердцебиение и тошноту.

Грибы

Грибы, которые продаются в супермаркетах, являются безопасными для потребления. Однако, если вы любите самостоятельно собирать грибы в лесу, то должны быть осторожны, потому что многие их разновидности могут быть очень опасными и даже смертельными.

Перец чили

Такой перец на самом деле острый только благодаря токсичному веществу - капсаицину, которое может вызвать боль в желудке и кожный зуд . Для большинства людей употребление перца чили не нанесет большого вреда, однако его лучше есть в умеренном количестве.

Искусственно выращенный лосось

Выращенный лосось на ферме может содержать канцерогены, которые влияют на развитие онкологии. Еще больший вред представляет для организма копченый лосось.

Также такая рыба может содержать ртуть. Взрослым эта проблема не страшна, а будущим мамам и маленьким детям следует отказаться от ее потребления.

Картофель

Этот овощ содержит токсичные соединения - гликоалкалоиды, которые негативно влияют на нервную и пищеварительную системы, вызывают головную боль, слабость и тошноту.