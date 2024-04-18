Названо неочевидні симптоми серйозної хвороби. Це не варто ігнорувати

Деякі хвороби можуть дуже довго не діагностувати, адже їхні ознаки ледь помітні. Втім, існують певні "червоні прапорці", на які точно слід звертати увагу, аби вчасно виявити проблему.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express .

Ознаки проблем з щитоподібною залозою

Так, про можливі проблеми може свдчити постійне відчуття холоду. Іноді людина мерзне і ніби ніяк не може зігрітися. Виявилося, що це може бути ознакою проблем з щитоподібною залозою.

На тлі того, що людина постійне мерзне, вона може почати більше їсти. Так організм намагається отримати додаткові калорії та енергію. і це призводить до того, що з'являється зайва вага.

І саме набір ваги та постійне відчуття холоду - ознаки "невидимої" хвороби, яка може розвиватися настільки безсимптомно, що її важко виявити та діагностувати роками. Йдеться про гіпотиреоз - це стан, при якому щитоподібна залоза не виробляє достатньо гормонів, що необхідні для регуляції багатьох важливих функцій організму, таких як обмін речовин, рівень енергії та настрій.

Також існують й інші ознаки проблем з щитоподібною залозою:

втома

сумні думки та депресія

закреп

біль у м'язах та слабкість

судоми

суха шкіра

ламке волосся та поганий стан нігтів

низьке лібідо

оніміння та відчуття поколювання в пальцях.

Якщо ви помічаєте ці ознаки, не ігноруйте їх. Регулярні та своєчасні обстеження у лікаря можуть допомогти вчасно виявити ту чи іншу хворобу.

Симптоми гіпотиреозу зазвичай ледь помітні, а тому людина може навіть не підозрювати про проблеми з щитоподібною залозою. Саме тому експерти радять звертати увагу на зміну у вазі, настрої та загальному стані.