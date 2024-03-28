UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Названо найсильніших жінок по гороскопу. Ці знаки Зодіаку правлять світом

Які жінки за гороскопом найсильніші (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вважається, що представниці п'яти знаків Зодіаків найчастіше виявляються найсильнішими. Вони з легкістю долають перешкоди та йдуть з гордо піднятою головою.

Які жінки за знаком Зодіаку правлять світом, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Astrotalk.

Жінка-Лев

Представниць цього знаку Зодіаку вважають дуже владними та харизматичними. Вони впевнені в собі та легко можуть зачарувати всіх навколо. Саме це допомагає жінкам-Левам стати лідерами та добиватися висот у будь-якій сфері.

Жінка-Козеріг

Жінки, народжені під цим знаком, завжди сповнені рішучості. Їх складно збентежити, вибити з колії або переконати. Козероги не готові миритися з поразкою і завжди боротимуться за місце під сонцем. Саме вони докладають максимум зусиль для досягнення бажаного.

Жінка-Водолій

Представниць цього знака Зодіаку називають найнезалежнішими та далекоглядними. Вони легко підкорюють світ і легко переносять всі зміни. Саме тому Водолії нерідко стають лідерами та вражають усіх навколо своєю силою.

Жінка-Скорпіон

Вони, як стверджується, мають потужну інтуїцію, дуже стійкі та рішучі. Жінки-Скорпіони приховують у собі чимало сили. Їхні амбіції сміливі та масштабні. Втім, представницям цього знака практично завжди вдається досягти бажаного.

Жінка Овен

Такі жінки можуть подолати будь-які труднощі. Вони неймовірно хоробрі та наполегливі, тому нерідко стають першопроходцями й генерують прекрасні стратегії. Жінки-Овни безстрашно беруть на себе роль лідера і надихають всіх навколо.

До речі, раніше ми вже розповідали, які знаки Зодіаку найдобріші.

Крім цього, нещодавно стало відомо, що Всесвіт щедро винагородить чотири знаки Зодіаку.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогіяГороскоп