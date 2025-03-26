Названо найгірший суп, який їдять чимало українців
Українці люблять супи - від борщу до солянки, і більшість із них корисні та поживні. Однак експерти з харчування назвали суп, який може більше шкодити організму, ніж приносити користь.
Про яку шкідливу першу страву йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Які супи шкідливі?
Це миттєві супи з пакетиків, які часто купують через їхню зручність та швидкість приготування.
Чому миттєві супи – поганий вибір?
Попри привабливість "швидкого обіду", такі супи містять багато шкідливих компонентів:
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Глутамат натрію (E621) – підсилювач смаку, який може викликати звикання та негативно впливати на нервову систему.
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Велика кількість солі, наприклад, у пакетику швидкого супу міститься до 60% добової норми солі, що збільшує ризик гіпертонії та набряків.
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Низька харчова цінність, тобто там майже відсутні натуральні овочі, білки та корисні жири.
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Консерванти та барвники – штучні добавки, які можуть викликати алергію, проблеми з травленням і навіть порушення роботи внутрішніх органів.
Чим можна замінити?
Якщо немає часу варити борщ або суп на бульйоні, можна обрати корисніші альтернативи:
Домашні супи-пюре
Вони готуються швидко, а зберігати їх можна до 3 днів.
Заморожені овочеві суміші
Вони варяться за 10–15 хвилин і містять більше вітамінів, ніж пакетовані продукти.
Суп у термосі
Його можна приготувати вдома і взяти з собою на роботу або навчання.
Чому швидкі супи треба виключити з раціону?
Дієтологи наголошують, що миттєві супи варто виключити з раціону або споживати їх вкрай рідко. Регулярне вживання таких продуктів може призвести до проблем зі шлунково-кишковим трактом, підвищення рівня холестерину та ожиріння.
Якщо ж часу обмаль, варто обрати натуральні продукти, які не містять синтетичних добавок. Здорове харчування не завжди вимагає багато зусиль, а ось шкідливі звички можуть коштувати дорого в майбутньому.
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В матеріалі використані такі джерела - Eat this, not That, Eating Well, Strona Zdrowia.
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