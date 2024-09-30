Названо напій, який очистить організм краще за будь-яку детокс-програму
Шукаєте напій для детоксикації, щоб оздоровити організм? Експерти розповідають, чому цей напій має бути основним продуктом у вашому раціоні.
Як зробити напій для детоксу - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Який напій ефективно очистить організм
Все набагато простіше, ніж ви думаєте. Сік селери має чудовий вплив на наш організм - він позбавляє нас від токсинів та має багато інших переваг.
Переваги соку селери для здоров’я
Селера є одним з тих простих, здорових овочів, які ніколи не виходять з моди. Ви навіть можете бути здивовані тим, наскільки поживною цінністю є цей простий овоч. І багато з цих переваг передаються у формі соку.
Протизапальні властивості
Селера містить певні речовини, такі як флавоноїди, які допомагають зменшити запалення в організмі. Флавоноїди діють як щити, захищаючи ваші клітини від пошкодження, спричиненого запаленням. Крім того, оскільки селера багата вітаміном С, це надає йому антиоксидантні властивості.
Антиоксиданти допомагають організму залишатися сильним і боротися з шкідливими речовинами.
Сприяє зниженню артеріального тиску
Включення селери у свій раціон (у вигляді соку чи стебла) також може принести користь здоров’ю вашого серця. Селера містить фталіди, фітохімічну речовину, яка може допомогти розслабити м’язи стінок кровоносних судин і знизити артеріальний тиск.
Сік селери гарно очищує організм (Скриншот)
Очищення організму соком селери
Можливо, ви також чули про переваги очищення соком селери. Ідея цього полягає в тому, щоб виключити тверду їжу або певні види їжі, щоб допомогти організму позбутися токсинів.
Що саме це передбачає? Ви маєте вживати багато соку селери.
Найбільше занепокоєння щодо тенденцій детоксикації полягає в тому, що вони часто використовуються як заміна фактичної їжі. Згідно з дослідженнями, медичні працівники зазвичай не рекомендують детокс-очищення.
Дослідження 2018 року також показало, що очищення може призвести до обмеження їжі.
Сік сам по собі не може забезпечити вас щоденними поживними речовинами, яких потребує ваше тіло, і може призвести до небажаних побічних ефектів, таких як втома, зневоднення, головні болі, дратівливість і навіть гірше, якщо приймати його протягом тривалого періоду часу.
Найздоровіший спосіб споживання соку селери - це пити його просто як сік, а не як замінник їжі.
У будь-якому разі це може бути гарним доповненням до вже збалансованої дієти, де ви знаєте, що отримуєте достатню кількість білка, клітковини, здорових жирів і калорій, яких потребує ваше тіло.
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В матеріалі використані джерела - Cleveland Clinic, Health, Nutrients.
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