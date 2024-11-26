Названо ідеальний час сніданку, щоб худнути та жити довше на 20 років

О якій годині краще снідати

Дієтолог і лікар Тім Спектор стверджує, що сніданок об 11 ранку може допомогти схуднути. Професор Королівського коледжу в Лондоні та засновник програми Zoe Health запропонував тим, хто хоче скинути кілограми, прислухатися до його поради.

"Якщо ви снідаєте не одразу після пробудження, це дасть вам певну користь. Існує проста зміна, яку люди можуть зробити, перенісши свій сніданок з 8:00 до 11:00, що насправді ефективніше, ніж більш модні голодні дієти, такі як 5:2", - сказав експерт.

Користувачка TikTok Кеті Оріц дотрималася поради, стверджуючи, що їй знадобилося всього три тижні, щоб скинути кілограми.

"Я не снідаю до 11 години ранку і припиняю їсти о 7 вечора. Те, що спрацювало для мене, може не спрацювати для вас, але ось як я схудла лише за три тижні", - сказала вона.

"На сніданок я їм авокадо та яйце на пшеничному хлібі та п'ю каву. На обід я їм рис, курку та квасолю або курячий салат. А на вечерю я їм сендвіч із пшеничного хліба з шинкою та листям салату та напоєм, щоб почувати себе ситою", - додала Кеті.

До речі, нейробіолог і автор книги "F-Bomb Longevity Made Easy" Джулія Джонс розповіла, що не снідати до 11:00 - це проста звичка, яка може збільшити ваше життя на 20 років.

"Просто щоб дати травній системі відпочити, тож спробуйте не їсти приблизно 16 годин, а потім поїсти протягом восьми годин. Зараз багато досліджень показують, що ми просто їмо занадто часто, і ми їмо очевидно, неправильно", - резюмувала вона.