Названо головну причину, чому не можна приймати гарячий душ щодня

Прийом гарячого душу є для багатьох людей щоденною звичкою, але чи безпечно це для здоров'я? Медичні експерти вважають, що регулярний гарячий душ має як переваги, так і ризики.
Чому не можна приймати гарячий душ щодня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Best Life.
Сухість шкіри
У дослідженні, опублікованому в Journal of Clinical Medicine автори виявили, що гаряча вода набагато сильніше впливає на шкіру, ніж холодна. Ті, хто вмивався гарячою водою, відчували ослаблення шкірного бар’єру, підвищення рівня pH і почервоніння. Їх шкіра також значно висихала через брак вологи та затримку води.
Погіршення стану шкіри
Якщо у вас є схильність до акне або інших шкірних захворювань, гарячий душ може погіршити ситуацію, оскільки тепла вода стимулює виділення більше шкірного жиру.
Підвищення артеріального тиску
Довге перебування в гарячій воді може тимчасово підвищити артеріальний тиск, що може бути небезпечним для людей з серцево-судинними захворюваннями.
Не використовуйте надмірно гарячу воду
Оптимальна температура для душу - близько 37-38°C. Як для вашого волосся, так і для шкіри, теплий душ - найкращий вибір на кожен день.
Зволоження шкіри після душу
Після душу обов'язково використовуйте зволожувальні креми або олійки.
Не проводьте в душі більше 10-15 хвилин
Це допоможе уникнути надмірного висушування шкіри та інших негативних наслідків.
Дізнайтеся, що буде, якщо ділитися своїм рушником на думку лікаря.
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