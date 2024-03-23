Названо головну помилку городників при посіві насіння, про яку мало хто здогадується
У березні розпочався сезон пророщування розсади. І часом буває так, що сходи зовсім не тішать, або ж рослини гинуть, так і не давши врожаю. Як виявилося, до такої проблеми може призвести одна помилка, яку ризикує зробити кожен дачник, садівник та городник. Про це розповіла блогерка під ніком sabrina.sustainable.life.
Що заважає розсаді рости здоровою, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео, яким блогерка поділилася в TikTok.
За словами жінки, ця порада допомогла їй економити не лише гроші, а ще й час. Коли вона починала займатися садівництвом, то, як і багато дачників, вирішила пророщувати насіння у спеціальних торф'яних гранулах.
Виробники обіцяють, що такі гранули допомагають швидко та просто виростити розсаду. Тому торф'яні "мішечки", які нібито мають збільшитися з часом, постійно рекламуються.
Втім, нічого корисного у торф'яних гранулах блогерка не знайшла. Як виявилося, пророщувати в них насіння – велика помилка. На те є декілька причин:
- розмірів торф'яного мішечка не вистачить на те, щоб там сформувалася потужна коренева система розсади
- вам доведеться пересаджувати паростки і витрачати на цей зайвий час
- мішечки, які нібито "розсмоктуються" з часом, насправді нікуди не зникають, коріння плутається в нитках і гірше росте
- матеріал, з якого виготовляють торф'яні гранули, шкодить навколишньому середовищу, адже він не розкладається.
@sabrina.sustainable.life just my personal experience, but i know these do work for some people! starting seeds can be intimidating, and while I’m not an expert, I’be learned a lot along the way! #gardening #beginninggardener #seedstarting #gardening101 #gardentok #garden #seedstartingtips #seedstartingkit #ecotok #sustainableliving #growfood original sound - Sabrina
Саме тому блогерка закликає дачників та городників відмовитися від цієї помилки. Пророщувати насіння краще в простих контейнерах, навіть якщо вони з пластику, адже ви зможете використовувати їх багато років поспіль.
Окрім цього, зверніть увагу на звичайні картонні коробки для яєць. Не варто витрачати гроші на модні та неефективні лайфхаки, вважає блогерка, адже ви завжди можете пророщувати розсаду "по-старому".
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як швидко проростити насіння.
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