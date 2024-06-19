Підтримує серця та має протизапальну дію: названо супер корисний фрукт

Харчова цінність груші

Фрукти та овочі є одними з найпотужніших джерел вітамінів і мінералів.

Одна груша середнього розміру містить багато поживних речовин, зокрема такі:

калорії: 112

жир: 0,3 г

білки: 0,7 г

вуглеводи: 27 г

клітковина: 5,5 г

цукру: 17,2 г

мідь: 0,14 мг

калій: 179 мг

Груші не містять доданих цукрів, вони природним чином мають низький вміст натрію та не містять насичених жирів.

Дієтолог Ханна Джонс розповіла, що груші є кращим вибором їжі для зниження ризику хронічних захворювань і сприяють здоровому травленню.

У грушах багато клітковини

Отримання великої кількості харчових волокон має вирішальне значення для здорового травлення.

Основна поживна речовина пов’язана з багатьма перевагами для здоров’я, наприклад здоров’ям серця, але в основному вона відома тим, що підтримує здоров’я кишківника.

Груші містять обидва види клітковини - розчинну та нерозчинну. Вони можуть допомогти зміцнити здоров’я кишківника.

Підтримують здоров'я серця

Клітковина в грушах не тільки сприяє роботі кишківника, але й корисна для серця. Зокрема, чим більше клітковини ви їсте, тим нижчим може бути ризик серцево-судинних хвороб, таких як інфаркт та інсульт.

Існує також багато досліджень, які свідчать про те, що дієта з високим вмістом клітковини може захистити від серцево-судинних захворювань.

Антиоксиданти в грушах, такі як проціанідини та кверцетин, мають значну користь для серця. Коли знижується рівень поганого холестерину, знижується ризик серцево-судинних захворювань.

Груші можуть знизити ризик діабету 2 типу

Груші багаті клітковиною та мають низький глікемічний індекс і високий вміст антиоксиданту антоціану, що може запобігти стрибкам рівня цукру в крові та знизити ризик діабету 2 типу.

Харчові волокна допомагають регулювати рівень цукру в крові, уповільнюючи швидкість засвоєння організмом вуглеводів і цукру.

Джерело антиоксидантів

Груші містять такі антиоксиданти, як вітамін С, К, кверцетин, антоціан та інші. Крім того, клітковина в грушах функціонує як антиоксидант.

Це може допомогти знизити ризик багатьох захворювань і смертності.

Якщо ви хочете максимально збільшити споживання антиоксидантів, не очищайте груші від шкірки. Більшість антиоксидантів у грушах зосереджена в шкірці.

Протизапальні властивості

Запалення є природною реакцією організму на те, що він вважає загрозою.

За даними клініки Клівленда, протизапальні властивості груш в основному зводяться до їх високого вмісту антиоксидантів. Зокрема, флавоноїди в грушах мають протизапальні властивості, вони знижують ризик запальних захворювань.

Кому протипоказано вживати грушу

Важливо розуміти, що попри усі корисні властивості, для декого груші можуть бути дуже шкідливими. Насамперед це стосується, звісно, алергіків. Варто з обережністю також вживати такий фрукт дітям.

Відмовитися від покупки і дегустування плодів варто людям, у яких є захворювання шлунково-кишкового тракту: гастрит, виразка, панкреатит.