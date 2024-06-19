Підтримує серця та має протизапальну дію: названо супер корисний фрукт

З початком літа починається не тільки період очікування на гарну погоду, а й пошуки продуктів, що містять чимало корисних мікроелементів. Мова йде про груші, які корисні дуже корисні для організму.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.
Фрукти та овочі є одними з найпотужніших джерел вітамінів і мінералів.
Одна груша середнього розміру містить багато поживних речовин, зокрема такі:
Груші не містять доданих цукрів, вони природним чином мають низький вміст натрію та не містять насичених жирів.
Дієтолог Ханна Джонс розповіла, що груші є кращим вибором їжі для зниження ризику хронічних захворювань і сприяють здоровому травленню.
Отримання великої кількості харчових волокон має вирішальне значення для здорового травлення.
Основна поживна речовина пов’язана з багатьма перевагами для здоров’я, наприклад здоров’ям серця, але в основному вона відома тим, що підтримує здоров’я кишківника.
Груші містять обидва види клітковини - розчинну та нерозчинну. Вони можуть допомогти зміцнити здоров’я кишківника.
Клітковина в грушах не тільки сприяє роботі кишківника, але й корисна для серця. Зокрема, чим більше клітковини ви їсте, тим нижчим може бути ризик серцево-судинних хвороб, таких як інфаркт та інсульт.
Існує також багато досліджень, які свідчать про те, що дієта з високим вмістом клітковини може захистити від серцево-судинних захворювань.
Антиоксиданти в грушах, такі як проціанідини та кверцетин, мають значну користь для серця. Коли знижується рівень поганого холестерину, знижується ризик серцево-судинних захворювань.
Груші багаті клітковиною та мають низький глікемічний індекс і високий вміст антиоксиданту антоціану, що може запобігти стрибкам рівня цукру в крові та знизити ризик діабету 2 типу.
Харчові волокна допомагають регулювати рівень цукру в крові, уповільнюючи швидкість засвоєння організмом вуглеводів і цукру.
Груші містять такі антиоксиданти, як вітамін С, К, кверцетин, антоціан та інші. Крім того, клітковина в грушах функціонує як антиоксидант.
Це може допомогти знизити ризик багатьох захворювань і смертності.
Якщо ви хочете максимально збільшити споживання антиоксидантів, не очищайте груші від шкірки. Більшість антиоксидантів у грушах зосереджена в шкірці.
Запалення є природною реакцією організму на те, що він вважає загрозою.
За даними клініки Клівленда, протизапальні властивості груш в основному зводяться до їх високого вмісту антиоксидантів. Зокрема, флавоноїди в грушах мають протизапальні властивості, вони знижують ризик запальних захворювань.
Важливо розуміти, що попри усі корисні властивості, для декого груші можуть бути дуже шкідливими. Насамперед це стосується, звісно, алергіків. Варто з обережністю також вживати такий фрукт дітям.
Відмовитися від покупки і дегустування плодів варто людям, у яких є захворювання шлунково-кишкового тракту: гастрит, виразка, панкреатит.
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