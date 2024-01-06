Названо 8 жахливих вчинків жінок, які точно відлякують чоловіків

Ви робите з нього не коханого, а бізнес-партнера. Іноді буває так, що у стосунках з чоловіком жінка не може знайти баланс. Вона настільки поринає у роботу, що не тільки "приносить" її додому, а й починає ставитися до обранця так, ніби він її колега. Звісно, ви можете ділити побут, бюджет та інше - але знаходьте час для розмов та теплих слів, це гармонізує шлюб.

Ви забули про кохання та стали "мамочкою". Деякі жінки настільки захоплюються материнством або навіть думками про це у майбутньому, що просто перестають бути коханками в очах свого обранця. Не забувайте про те, що чоловік хоче бачити поруч собою не тільки ту, хто народить йому дітей.

Як вберегти стосунки з чоловіком (фото: freepik.com)

Ви не обговорили із ним ваші стосунки та швидко зізналися у коханні. Іноді буває і так, що чоловік та жінка знайомляться на вечірці або ж просто починають усе з інтиму. І не завжди зрозуміло, що цей зв'язок має перерости у щось серйозне. І якщо чоловік ще не усвідомив, що почав роман, а йому вже зізнаються у коханні, він може банально втекти.

Ви "зливаєте" на нього увесь негатив. Якщо під час зустрічей ви починаєте розмову з того, що скаржитеся на своє життя та ділитися усіма поганими новинами, це відлякає чоловіка. Ви почнете асоціюватися з негативом, а мало кому хочеться бути поруч з людиною, яка викликає лише погані емоції.

Як не відлякати чоловіка (фото: freepik.com)

Ви надто холодна. Іноді жінки думають, що чоловіків потрібно тримати "у тонусі" та постійно влаштовувати ігри: ігнорування, зневага, натяки на те, що він має стати лицарем. І якщо він зрозуміє, що йому не вдасться заволодіти вашою увагою, інтерес буде втрачено.

Ви занадто зациклені на красі. Буває і так, що жінка настільки хоче отримати схвалення від чоловіка, що приділяє увесь час догляду за собою. І тоді партнер може усвідомити, що йому доведеться усе життя забезпечувати примхи коханої, якій завжди буде усього мало.

Секрет ідеальних стосунків (фото: freepik.com)

Ви стали для нього чужою людиною. На початку стосунків більшість людей демонструє свої найкращі якості, а потім "випливає" те, що партнери можуть бути банально несумісними. І якщо ви раптово почали жити власним життям та віддалилися від обранця, адже він вам просто нецікавий, це буде помітно і призведе до розриву.

Ви не даєте йому вірність та підтримку. Чоловіки хочуть, аби поруч із ними були жінки, які не втечуть від проблем та ніколи не зрадять. І якщо ви поводитеся так, що обранець не може на вас покластися і банально не знає, чи не зрадите ви його, кохання згасне.