Названо 5 найпопулярніших автівок, які українці купували в лютому

У лютому 2024 року українці придбали майже 5,7 тисячі нових авто.

Які найпопулярніші моделі автівок купували українці, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Укравтопром.

Як змінився ринок авто

Ринок нових легкових авто в Україні показав значний зріст, здійснивши реалізацію практично 5,7 тис. нових автівок протягом найкоротшого місяця року.

Це відзначається зростанням на 51% порівняно з лютим 2023 року. В порівнянні з аналогічним періодом довоєнного 2021 року, обсяг реалізації нових авто в лютому відстає лише на 11%.

Які авто купували українці

Серед виробників автомобілів, найкращий результат у лютому показала марка Toyota, здійснивши продаж 858 автомобілів, що на 70% більше, ніж у відповідному місяці попереднього року.

На другому місці за кількістю проданих автомобілів виявилася Renault з 706 одиницями (+64%), а на третьому - Volkswagen з результатом 472 автомобілів (+53%).

У топ-5 місяця також увійшли Skoda, з реалізацією 452 автомобілів (+38%), та Peugeot, яка показала найвищий відсоток зростання – 364% за місяць, з продажем 348 автомобілів.

Лідером серед моделей залишається кросовер Renault Duster, який зареєстрував 603 продажі в лютому.

Загалом, з початку року в Україні продано понад 10 тис. нових легкових автомобілів, що виявляється у півтора раза більшим показником, ніж за відповідний період минулого року.