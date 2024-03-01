Названо 5 найпопулярніших автівок, які українці купували в лютому
У лютому 2024 року українці придбали майже 5,7 тисячі нових авто.
Які найпопулярніші моделі автівок купували українці, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Укравтопром.
Як змінився ринок авто
Ринок нових легкових авто в Україні показав значний зріст, здійснивши реалізацію практично 5,7 тис. нових автівок протягом найкоротшого місяця року.
Це відзначається зростанням на 51% порівняно з лютим 2023 року. В порівнянні з аналогічним періодом довоєнного 2021 року, обсяг реалізації нових авто в лютому відстає лише на 11%.
Які авто купували українці
Серед виробників автомобілів, найкращий результат у лютому показала марка Toyota, здійснивши продаж 858 автомобілів, що на 70% більше, ніж у відповідному місяці попереднього року.
На другому місці за кількістю проданих автомобілів виявилася Renault з 706 одиницями (+64%), а на третьому - Volkswagen з результатом 472 автомобілів (+53%).
У топ-5 місяця також увійшли Skoda, з реалізацією 452 автомобілів (+38%), та Peugeot, яка показала найвищий відсоток зростання – 364% за місяць, з продажем 348 автомобілів.
Лідером серед моделей залишається кросовер Renault Duster, який зареєстрував 603 продажі в лютому.
Загалом, з початку року в Україні продано понад 10 тис. нових легкових автомобілів, що виявляється у півтора раза більшим показником, ніж за відповідний період минулого року.
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