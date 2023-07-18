Названий єдиний і натуральний спосіб позбутися жахливого запаху з раковини

Забита раковина з неприємним запахом, на жаль, - дуже часта проблема на кухні та у ванній. Прочистити і позбутися вони - завдання не з легких.
Експерти видання Express поділилися своїми головними порадами, як виправити це, не вдаючись до агресивних хімікатів.
Засмічення каналізації у ванні викликане скупченням волосся, бруду, жиру або мильної піни. В результаті отвір для стоку забивається та приносить масу неприємностей.
Якщо вода стікатиме повільно, на ванні або душовому піддоні утворюється слизький шар бруду, що становить як небезпеку, так і гігієнічний ризик для будь-кого, хто нею користується.
Експерти рекомендують вам спробувати натуральний спосіб очистити раковину. Для цього знадобиться харчова сода, оцет та гаряча вода.
Засипте в отвір соду, оцет і залиште на 30 хвилинмінути. Після цього залийте туди окріп.
Харчова сода та оцет - це натуральне рішення, природніше, ніж використання хімікатів. Харчова сода розчиняє бруд із вашої каналізації.
"Коли ви додаєте оцет у харчову соду, ви отримуєте бурхливу хімічну реакцію, яка має очистити засмічення", - зазначили експерти.
Хоча цей метод не завжди працює для найсерйозніших засмічень, це "дешевий та екологічно чистий" крок, який вам однозначно варто спробувати.
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