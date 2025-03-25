Названі знаки Зодіаку, яким найбільше пощастить до кінця березня

Овен

Наприкінці березня на вас чекають приємні хвилювання. Це ваш час сяяти, ризикувати і йти за тим, чого ви дійсно бажаєте. Ідеальний час для особистого зростання і нових починань, особливо після завершення ретроградного Меркурія у квітні. На перший план також вийде спілкування. Нові знайомства принесуть можливості для покращення комфорту вашого життя, тож будьте готові відкриватися людям.

Терези

Удача буде на вашому боці в останній тиждень березня, що дозволить поліпшити стосунки в особистому та професійному житті. Нарешті в усіх важливих для вас сферах запанує гармонія. Вдалий час для поглиблення зв'язків і залучення нових успіхів у ваше життя. Також вдалий період для самоаналізу. Ви зможете зрозуміти свої приховані емоції, страхи та бажання, що допоможе відпустити те, що вас стримує, і стати впевненішою особистістю.

Скорпіон

У вас розпочнеться період трансформації. До кінця березня ви зможете загоїти старі рани та побороти страхи, яких уникали. Це вдалий час, щоб прийняти любов до себе і повністю використати свою силу. Енергія удачі спонукатиме вас прийняти свою чуттєвість і відкрити світові приховані аспекти особистості. На піку буде ваша інтуїція, а отже здатність розв’язувати проблеми та "читати" людей допоможе досягти успіху як в професійному, так і особистому житті.

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