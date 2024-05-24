Названі 6 найкорисніших овочів, які треба їсти всім

Найкорисніші овочі

Шпинат

Шпинат очолює рейтинг як один із найбільш насичених поживними речовинами овочів. Це тому, що 1 чашка (30 грамів) сирого шпинату забезпечує 16% добової норми вітаміну A плюс 120% DV вітаміну K, а містить всього 7 калорій!

Шпинат також може похвалитися антиоксидантами, які можуть допомогти зменшити ймовірність розвитку таких захворювань, як рак.

Морква

Морква багата вітаміном А. Вона також містить поживні речовини, такі як вітамін С і калій. В овочі є бета-каротин, антиоксидант, який надає їй яскравого помаранчевого кольору. Ваше тіло перетворює його на вітамін А.

Одне дослідження, в якому взяли участь понад 57 000 людей, показало, що споживання принаймні 2-4 морквин на тиждень знижує на 17% ризик колоректального раку в довгостроковій перспективі.

Брокколі

Лише 1 чашка (91 г) сирої брокколі забезпечує 77% вітаміну K, 90% вітаміну C, а також достатню кількість фолієвої кислоти, марганцю та калію. Брокколі багата сірковмісною рослинною сполукою під назвою глюкозинолат, а також її побічним продуктом сульфорафаном. Це може допомогти захистити від раку, а також зменшити запалення, пов’язане з такими хронічними захворюваннями, як серцеві захворювання.

Часник

Часник дуже поживний і водночас малокалорійний, і більшість людей зазвичай споживають невелику кількість часнику як інгредієнт для приготування їжі. Один зубчик часнику містить лише близько 4,5 калорій. Також у ньому є такі поживні речовини, як селен, вітамін С, вітамін В6 і клітковина.

Його також використовували як лікарську рослину протягом тисячоліть. Основною діючою речовиною є аліцин, який, як було встановлено, допомагає підвищити рівень цукру в крові та здоров’я серця.

Дослідження також показують, що аліцин має потужні протиракові властивості.

Брюсельська капуста

Овоч є чудовим джерелом клітковини, важливої ​​поживної речовини, яка підтримує випорожнення кишечника, здоров’я серця та контроль рівня цукру в крові. Кожна порція також містить фолієву кислоту, магній і калій, а також вітаміни A, C і K.

У цій капусті є кемпферол, антиоксидант, який може бути особливо ефективним у запобіганні пошкодженню клітин.

Саме кемпферол має протизапальні та протиракові властивості, що може захистити від хвороб.

Зелений горошок

Горох є крохмалистим овочем, а це означає, що він містить більше вуглеводів і калорій, ніж некрохмалисті овочі, і може впливати на рівень цукру в крові, якщо споживати його у великих кількостях.

Тим не менш, лише 1 чашка (160 г) містить 9 г клітковини, 9 г білка та вітаміни A, C і K, а також рибофлавін, тіамін, ніацин і фолієву кислоту.

Завдяки високому вмісту клітковини горох підтримує здоров’я травної системи, посилюючи активність корисних бактерій у кишечнику.