Названі 5 рослинних олій, від яких треба триматися якомога далі

Хоча використання однієї олії для приготування їжі, швидше за все, не призведе до серйозних проблем зі здоров’ям, це може викликати занепокоєння.

Є 5 олій, які краще не використовувати, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посилання на Eat this, not that.

Які олії краще не використовувати

Пальмова олія

Наприклад, пальмова олія містить високу концентрацію насичених жирів, які, як вважають, негативно впливають на рівень холестерину в крові та підвищують ризик серцевих захворювань.

Хоча останні дослідження ставлять під сумнів, наскільки насичені жири негативно впливають на ваше здоров’я, вони, звичайно, не мають таких же переваг, як ненасичені жири.

Через це вам слід обмежити пальмову олію у своєму раціоні. Хоча багато людей не готують на ній вдома, вона зазвичай міститься в оброблених харчових продуктах, від тортів і коржів для піци до печива та шоколадної пасти.

Ба більше, пальмова олія виробляється з рослини, вирощеної в тропічних лісах, і збір цієї олії може негативно вплинути на екосистему тропічного лісу.

Соєва олія

Вона видобувається з рослини сої та обробляється для отримання олії.

Хоча вона має відносно високу температуру димлення 400 градусів за Фаренгейтом, дослідження показують, що це не дуже добре для вашого здоров’я. Одне дослідження показало, що соєва олія може відігравати важливу роль у розвитку ожиріння та непереносимості глюкози.

Інші дослідження показують, що високий вміст Омега-6 в соєвій олії також може бути пов’язаний з розвитком захворювань травної системи, таких як коліт. Соєву олію зазвичай не можна придбати для домашнього приготування, але вона міститься в широкому спектрі комерційно приготованих продуктів, таких як заправки для салатів, приправи та смажена їжа.

Кукурудзяна олія

Вона найчастіше використовується для смаження у фритюрі. Незважаючи на те, що в ній міститься вітамін Е, кукурудзяна олія має кілька потенційних недоліків. Високий вміст Омега-6 викликає найбільше занепокоєння, особливо тому, що він не приносить значних переваг для здоров’я, які могли б переважити цю концентрацію Омега-6.

Крім того, більшість кукурудзяної олії виготовляється з генетично модифікованої (ГМО) кукурудзи, і дослідження показують, що ГМО культури можуть сприяти харчовій алергії та чутливості.

Гідрогенізована рослинна олія

Така олія не зустрічається в природі; натомість її виготовляють шляхом додавання молекул водню до рідких масел, перетворюючи їх у більш тверду форму з подовженим терміном зберігання.

Хоча цей процес може покращити текстуру, він також генерує транс-жири, які, як відомо, негативно впливають на здоров’я серця та потенційно підвищують ризик різних захворювань і станів.

Маргарин, жир і продукти, що містять ці інгредієнти, є типовими джерелами трансжирів. Зменшення споживання таких продуктів може значно зменшити споживання трансжирів, сприяючи більш здоровому харчуванню.

Кокосова олія

Незважаючи на те, що ця олія стала популярною за останнє десятиліття, є причини, чому ви можете обмежити споживання. Кокосова олія має високу концентрацію насичених жирів, що робить її менш ідеальною, ніж інші олії. Хоча насичені жири можуть бути не настільки негативними для нашого здоров’я, як раніше вважалося, вам все одно слід обмежити їх у своєму раціоні, оскільки вони не приносять помітних переваг для здоров’я, як ненасичені жири.

Наприклад, одне дослідження показало, що споживання кокосової олії призвело до підвищення рівня холестерину ЛПНЩ і ЛПВЩ. Хоча підвищення рівня холестерину ЛПНЩ може бути корисним для здоров’я, воно не протидіє можливому ризику серцево-судинних захворювань, пов’язаних із підвищенням рівня поганого холестерину ЛПНЩ.

Через суперечливі дослідження щодо кокосової олії краще обмежити споживання й замість цього частіше обирати олії з відомою користю для здоров’я.