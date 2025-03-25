Названа точна кількість пива, яка абсолютно не зашкодить здоров'ю

Яка кількість алкоголю безпечна?

Дієтичні рекомендації таких організацій, як Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC), визначають помірне споживання алкоголю як до двох стандартних напоїв на день для чоловіків і до одного стандартного напою на день для жінок.

У перерахунку на пиво це еквівалентно приблизно 355 мл із вмістом алкоголю 5%. Такий рівень споживання пов’язаний із меншим ризиком проблем зі здоров’ям порівняно з надмірним споживанням.

Чи корисне пиво для здоров'я?

У пиві міститься досить багато вітамінів та мікроелементів. Це вітаміни В1 та В2, амінокислоти, калій, натрій, магній, фосфор, антиоксиданти, органічні кислоти, флавоноїд ксантохумол, який пригнічує дію канцерогенів. Завдяки вмісту цукру пиво може швидко поповнити запаси енергії.

Крім того, пиво може понижувати больовий синдром та завдяки дріжджам перешкоджає розмноженню деяких хвороботворних мікроорганізмів.

Помірне споживання пива пов’язують із певними перевагами, такими як можливе покращення стану серцево-судинної системи та збільшення щільності кісток. Однак важливо пам’ятати, що надмірне вживання може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, включаючи захворювання печінки та підвищений ризик алкогольної залежності.

Кому пиво категорично не можна?

Пиво, через свою здатність подразнювати травну систему, категорично не рекомендується людям з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту, такими як гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, гастрит, виразка та панкреатит.

Також краще уникати пива тим, хто має цукровий діабет, високий тиск або серцево-судинні захворювання.

Вагітним жінкам та жінкам, які годують груддю, слід повністю виключити пиво зі свого раціону.

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