Названа самая полезная специя: снизит вес и улучшит настроение

Врачи считают, что корица – самая полезная специя для сладких блюд. Это связано с тем, что в ней присутствуют смолы, камеди, слизь, кумарин и танины, которые придают антиоксидантные, противовоспалительные, антибактериальные, противовирусные, спазмолитические и пробиотические свойства. Кому и почему полезна корица – читайте в нашей статье.

Корица является ароматической приправой, используемой во многих кулинарных рецептах. Но не стоит рассматривать ее исключительно в качестве пикантной пряности. В чайной ложке молотой корицы столько же антиоксидантов, сколько и в 150 г черники, а по насыщенности полифенолами молотая корица превосходит все остальные специи. Она стимулирует защитные силы организма, борется с инфекциями и предотвращает расстройства желудка.

Корица — это высушенная кора коричных деревьев cinnamonum. При высыхании полоски коры завиваются в трубочки. Эти коричные палочки перемалывают до состояния муки или используют для приготовления глинтвейна, блюд из мяса и птицы. Чаще всего корица, конечно, используется для приготовления десертов.

Корица снизит вес и улучшит настроение (фото: canva.com)

Корица богата калием, марганцем, железом, медью, селеном и цинком, витаминами группы А, B1, B2, B9, С, Е, К. Антиоксидант полифенол МНСР воздействует на рецепторы инсулина и снижает уровень сахара в крови, поэтому врачи рекомендуют принимать в пищу корицу пациентам с диабетом 2 типа.

Медицинские исследования доказали, что употребление этой специи положительно влияет на работу всех жизненно важных систем организма. Корица повышает общий тонус, укрепляет иммунитет, помогает в концентрации внимания, способна улучшить зрительную память, обладает противовоспалительными и кровоостанавливающими свойствами.

Какие главные преимущества корицы?

Помогает контролировать диабет , потому что снижает уровень сахара в крови.

, потому что снижает уровень сахара в крови. Предотвращает расстройства пищеварения (метеоризм, спазматические проблемы, диарея) благодаря антибактериальному, спазмолитическому и противовоспалительному эффекту.

(метеоризм, спазматические проблемы, диарея) благодаря антибактериальному, спазмолитическому и противовоспалительному эффекту. Является натуральным антисептиком . Если насыпать муку корицы на свежую рану, то коричный альдегид будет препятствовать проникновению в кровь инфекций и быстро восстановит поврежденные ткани. Этот способ обеззараживания до сих пор активно используется на Востоке.

. Если насыпать муку корицы на свежую рану, то коричный альдегид будет препятствовать проникновению в кровь инфекций и быстро восстановит поврежденные ткани. Этот способ обеззараживания до сих пор активно используется на Востоке. Борется с инфекциями дыхательных путей , так как оказывает положительное воздействие на слизистую оболочку и является естественным отхаркивающим средством.

, так как оказывает положительное воздействие на слизистую оболочку и является естественным отхаркивающим средством. Уменьшает усталость и улучшает настроение , потому что увеличивает сопротивление стрессу.

, потому что увеличивает сопротивление стрессу. Помогает бороться с холестерином из-за присутствия антиоксидантов.

из-за присутствия антиоксидантов. Снижает аппетит , так как богата клетчаткой, уменьшает тягу к сладкому и мучному.

, так как богата клетчаткой, уменьшает тягу к сладкому и мучному. Уменьшает накопление жира , потому что улучшает чувствительность тканей к действию инсулина.

, потому что улучшает чувствительность тканей к действию инсулина. Снижает риск развития рака и помогает бороться со злокачественными образованиями. Корица способна уменьшить рост раковых клеток и вызывает их гибель.

и помогает бороться со злокачественными образованиями. Корица способна уменьшить рост раковых клеток и вызывает их гибель. Усиливает либидо у мужчин и женщин, поскольку является натуральным афродизиаком.

Однако врачи предупреждают, что кумарин, содержащийся в корице, может вызвать головную боль. Также корицу нельзя употреблять лицам, страдающим повышенным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специя вызывает учащенное сердцебиение.

Также врачи отмечают, что корица в составе хлебобулочных изделий приносит организму больше вреда. Однако, благодаря полезным свойствам корицы для похудения, всего одна чайная ложка порошка в день поможет снизить гликемический индекс пищи до 30%.

Напомним, что ранее ученые изобрели анализ, который может обнаружить рак за четыре года до его появления.

Также ранее врачи назвали самый опасный алкогольный напиток для сердца.