Названа самая главная опасность зубной пасты

Такое утверждение опубликовали международные исследователи во главе с учеными Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле.

Чем опасен триклозан

Триклозан при попадании в желудочно-кишечный тракт влияет на микрофлору кишечника так, что некоторые микробы начинают оказывать вредное воздействие. Именно этим они могут провоцировать воспалительные процессы.

Бактерии выделяют ферменты, которые при взаимодействии с триклозаном становящиеся патогенными для кишечника.

Но не все так плохо, как кажется.

Ученые разработали новое соединение, которое блокирует метаболический цикл с участием триклозана.

Были проведены эксперименты на мышах и они показали, что ингибитор предотвращает повреждение толстого кишечника и развитие колита – воспалительного заболевания ЖКТ.