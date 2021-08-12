Названа самая дорогая и востребованная ягода в Украине: какова ее цена

По словам бизнес-партнера ООО "Диканьские ягоды" Сергея Стеценко, стоимость малины в этом сезоне выше на 30% по сравнению с прошлыми годами.

Также он добавил, что цена на малину в этом году, как и в прошлом, высока. Это рыночный процесс, который повторяется каждые 3-5 лет. Ведь сначала ягода дорогая, но потом ее стоимость падает.

Специалист отмечает, что если цена низкая, то у производителей уменьшается спрос на выращивание ягоды, а потом, когда их становится на рынке менее, стоимость снова поднимается.

После этого ее снова начинают сажать. В 2020-м компания "Диканьские ягоды" продавала малину по 3,20-3,50 евро/кг, а в этом году они ожидают за 1 кг уже более 4 евро.