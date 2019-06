Названа самая богатая певица в мире: послушайте ее гениальные хиты

Рианна (Робин Рианна Фенти) стала самой богатой певицей в мире по версии авторитетного журнала Forbes. Артистка, состояние которой оценивается $600 млн, по пути к возглавленнию рейтинга обошла своих конкуренток Мадонну ($570 млн), Селин Дион ($450 млн) и Бейонсе ($400 млн)

По данным журнала, Рианна ежегодно зарабатывает около $40 млн, большую часть из которых ей приносят рекламные контракты и коллаборации с модными брендами, которые принадлежат LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton и миллиардеру Бернару Арно.

Также всемирно известная певица владеет косметической маркой Fenty Beauty. Всего за год продажи косметики обогатили Рианну на $570 млн. Ну и, конечно же, миллионы долларов 31-летняя артистка зарабатывает за счет своей основной деятельности - выступления по всему миру и выпуски музыкальных альбомов, которые возглавляют всевозможные чарты.

Лучшие песни Рианны - самой богатой певицы в мире

Rihanna ft. JAY-Z - Umbrella

Rihanna - Diamonds

Rihanna ft. Mikky Ekko - Stay

Eminem ft. Rihanna - Love The Way You Lie

Rihanna - Love On The Brain

Кстати, супруг певицы Бейонсе, которая в этом топе уступила своей коллеге, рэпер Jay-Z тот же журнал Forbes назвал первым в истории хип-хоп-исполнителем, состояние которого превысило отметку в один миллиард долларов. При чем, основным его заработком является не музыка, а доля в бренде шампанского Armand de Brignac Champagne.

