Названа самая безопасная страна после отмены мер по борьбе с COVID-19 

Отчет был подготовлен на основании 130 показателей
Коронавирус, о котором впервые стало известно в феврале 2020 года, всполошил всю планету. И до сих пор не было точно установлено: был COVID-19 создан в лаборатории либо завезен на рынок неким инфицированным человеком, после чего вспыхнула эпидемия.
На данный момент ситуация улучшилась, однако не во всех странах. Самой безопасной после отмены большинства мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции признана Швейцария. Об этом идет речь в отчете Deep Knowledge Group.
Отчет был подготовлен на основании 130 показателей, в числе которых эффективность ограничительных мер, готовность системы здравоохранения и органов государственного управления к пандемии и другие.
Кроме Швейцарии, которая удостоилась занять первое место, в пятерке лидеров безопасных стран "постковидного периода" оказались также Германия, Израиль, Сингапур и Япония.
Стоит помнить, что данный вирус передается преимущественно через капли, выделяющиеся из дыхательных путей инфицированного человека при кашле, чихании или дыхании. Ввиду своей массы эти капли не задерживаются надолго в воздухе и быстро оседают на пол и другие поверхности.
Заразиться вирусом можно воздушно-капельным путем, находясь в непосредственной близости от человека с COVID-19, или в результате переноса вируса руками с зараженной поверхности на слизистые оболочки глаз, носа или рта.
Напомним, что Комаровский назвал возможные плюсы COVID-19.
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