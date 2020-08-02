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Названа найбільш безпечна країна після скасування заходів по боротьбі з COVID-19

Неділя 02 серпня 2020 10:17
Названа найбільш безпечна країна після скасування заходів по боротьбі з COVID-19
Коронавірус 2020 (фото: РБК-Україна)

Звіт був підготовлений на підставі 130 показників

Коронавірус, про який вперше стало відомо в лютому 2020 року, наполохав усю планету. І до цих пір не було точно встановлено: був COVID-19 створений в лабораторії або завезений на ринок якоюсь інфікованою людиною, після чого спалахнула епідемія.

На даний момент ситуація покращилася, однак не у всіх країнах. Найбезпечнішою після скасування більшості заходів по боротьбі з розповсюдженням нової коронавирусной інфекції визнана Швейцарія. Про це йдеться у звіті Deep Knowledge Group.

Звіт був підготовлений на підставі 130 показників, у числі яких ефективність обмежувальних заходів, готовність системи охорони здоров'я і органів державного управління до пандемії та інші.

Крім Швейцарії, яка удостоїлася зайняти перше місце, в п'ятірку лідерів безпечних країн "постковідного періоду" увійшли також Німеччина, Ізраїль, Сінгапур і Японія.

Варто пам'ятати, що цей вірус передається переважно через краплі, що виділяються з дихальних шляхів інфікованої людини при кашлі, чханні або диханні. Череез свою масу ці краплі не затримуються надовго в повітрі і швидко осідають на підлогу та інші поверхні.

Заразитися вірусом можна повітряно-крапельним шляхом, перебуваючи в безпосередній близькості від людини з COVID-19, або в результаті перенесення вірусу руками із зараженої поверхні на слизові оболонки очей, носа або рота.

Нагадаємо, що Комаровський назвав можливі плюси COVID-19.

Ми писали, що лікар розповіла, як пережила дві хвилі коронавірусу.

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