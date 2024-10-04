Названа причина псоріазу. Вчені вперше знайшли джерело запалення

Псоріаз є одним з найпоширеніших захворювань шкіри, яким страждає 2-3% суспільства. Досі в якості причин його розвитку припускають різні фактори, але джерело захворювання залишається невідомим.

Що ж є джерелом запалення, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на News Medical.

Що викликає псоріаз?

Псоріаз як хронічне аутоімунне захворювання може мати різні причини - генетичні, імунологічні та екологічні. Він успадковується в сім’ї, викликає надмірне виробництво запальних цитокінів і сприяє стресу, спричиненому шкідливими умовами, інфекціями та певними ліками.

Основним симптомом псоріазу є утворення шкірних утворень, приблизно у кожного третього хворого також розвивається псоріатичний артрит.

Найімовірнішу причину псоріазу виявили вчені з Університету Бата у Великобританії, описану в Nature Communications.

Псоріаз - це дерматологічне захворювання, яке змінює життя. Пацієнти стикаються з потенційно спотворюючим станом на все життя, який глибоко впливає на їх життя, спричиняючи фізичний дискомфорт і емоційний стрес. Цей стан також може призвести до інших серйозних захворювань, каже один з авторів дослідження, доктор Чараре Пурзанд з Університету Бата.

Зв'язок між псоріазом і залізом

Результати нового дослідження переконливо свідчать про те, що причиною розвитку псоріазу є гормон під назвою гепсидин. Його завдання - регулювати рівень заліза в організмі.

Ще 50 років тому дослідження повідомляли про високу концентрацію заліза в клітинах шкіри хворих на псоріаз, але причини цього надлишку та його значення для цієї хвороби ще не з’ясовані. Це перше дослідження, яке об’єднує ці факти. Залізо є важливим мінералом не тільки для транспортування кисню в організмі, але й для здорової шкіри.

Він бере участь у багатьох процесах, що відбуваються там, таких як загоєння ран, вироблення колагену та імунологічні реакції. Однак надлишок заліза в шкірі може бути шкідливим, посилюючи шкоду, спричинену ультрафіолетовим випромінюванням, і спричиняючи хронічні захворювання, при яких клітини розмножуються більше, ніж зазвичай.

Що таке гепсидин?

Гепсидин - це гормон, який відповідає за регуляцію кількості заліза, що поглинається з їжі і згодом надходить в організм. У здорових людей цей гормон виробляється в печінці, але нове дослідження показує, що у хворих на псоріаз він також виробляється шкірою.

Вплив гепсидину на шкіру викликав розвиток псоріазу у гризунів. Високий рівень цього гормону змусив клітини шкіри накопичувати більше заліза, ніж потрібно. В результаті це викликало посилені проліферативні зміни (розмноження клітин) і аномально високу концентрацію нейтрофілів у верхніх шарах шкіри - імунних клітин, що належать до білих кров'яних тілець, які викликають запалення. Це типові ураження при псоріазі.

Зараз не існує лікування псоріазу. Можна лише контролювати симптоми і запобігти загостренням. Цьому сприяють шкірні, легкі та пероральні препарати, в тому числі біопрепарати, які, на жаль, доступні не всім пацієнтам.

Автори дослідження вважають, що цільове лікування гепсидином має потенціал для значного покращення варіантів лікування для всіх пацієнтів з псоріазом.