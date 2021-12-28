Неприятный запах ног может указывать на развитие опасной болезни

Неприятный запах ног может быть признаком того, что у вас повышен холестерин. При этом очень высокий уровень холестерина связан с атеросклерозом - процессом, при котором жиры, плавающие в кровотоке, слипаются, скапливаются вдоль артерий и затвердевают. Таким образом, кровоток становится ограниченным.

Атеросклероз артерий в ноге довольно опасный и может привести к заболеванию периферических артерий. Такое состояние ограничивает приток крови к ногам, что приводит к тревожным признакам.

Симптомы атеросклероза

На самых ранних стадиях, когда ограниченный кровоток только начинает травмировать нервные клетки и ткани, симптомы обостряются в моменты движения. Люди могут чувствовать в мышцах ног, икр или бедер боль, усталость, жжение или дискомфорт.

При этом сначала эти симптомы могут появиться только тогда, когда вы идете в гору, быстро ходите или ходите на большие расстояния.

Такие симптомы быстро проходят в течение нескольких минут отдыха, поэтому некоторые люди могут не обращаться за медицинской помощью. Это плохо, поскольку симптомы будут постепенно ухудшаться и со временем все чаще появляться.

На тяжелых стадиях заболеваний периферических артерий ночью могут появиться спазмы и покалывание в пальцах ног. При этом язвы на стопах не будут заживать.

Одним из возможных осложнений заболевания периферических артерий является развитие гангрены - отмирание тканей тела из-за отсутствия кровотока.

Признаки гангрены

Одним из ключевых предупреждающих признаков гангрены являются выделения из язвы, которые имеют неприятный запах. При этом язвы могут быть на стопе.

Другие признаки:

волдыри,

отек;

холодная на ощупь кожа.

Также вероятно изменение цвета кожи от бледного до синего, фиолетового, черного, бронзового или красного.

Волосы могут перестать расти на пальцах ног, щиколотках или ногах, а кожа может выглядеть блестящей.

Трудно найти более ранние признаки высокого уровня холестерина, если только его уровень не будет опасно высоким. Чтобы поддерживать уровень холестерина в крови, лучше всего сдать анализ крови у врача.

Как снизить уровень холестерина

Чтобы снизить уровень холестерина естественным путем, вам необходимо придерживаться здоровой диеты, вести активный образ жизни, сократить употребление алкоголя, избегать курения и следить за любыми другими заболеваниями, которые у вас есть.

Также необходимо употреблять в пищу большее количество полезных для сердца продуктов, таких как орехи и семена. Рекомендуется есть жирную рыбу, такую как сардины, лосось и скумбрию.