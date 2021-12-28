ru ua
Вт, 28 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Неприятный запах ног может указывать на развитие опасной болезни

Новина українською →
Вторник 28 декабря 2021 13:12
Неприятный запах ног может указывать на развитие опасной болезни Фото: неприятный запах ног может быть признаком серьезной болезни (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Неприятный запах ног может быть признаком того, что у вас повышен холестерин. При этом очень высокий уровень холестерина связан с атеросклерозом - процессом, при котором жиры, плавающие в кровотоке, слипаются, скапливаются вдоль артерий и затвердевают. Таким образом, кровоток становится ограниченным.

Об этом сообщает британское издание Express.

Атеросклероз артерий в ноге довольно опасный и может привести к заболеванию периферических артерий. Такое состояние ограничивает приток крови к ногам, что приводит к тревожным признакам.

Симптомы атеросклероза

На самых ранних стадиях, когда ограниченный кровоток только начинает травмировать нервные клетки и ткани, симптомы обостряются в моменты движения. Люди могут чувствовать в мышцах ног, икр или бедер боль, усталость, жжение или дискомфорт.

При этом сначала эти симптомы могут появиться только тогда, когда вы идете в гору, быстро ходите или ходите на большие расстояния.

Такие симптомы быстро проходят в течение нескольких минут отдыха, поэтому некоторые люди могут не обращаться за медицинской помощью. Это плохо, поскольку симптомы будут постепенно ухудшаться и со временем все чаще появляться.

На тяжелых стадиях заболеваний периферических артерий ночью могут появиться спазмы и покалывание в пальцах ног. При этом язвы на стопах не будут заживать.

Одним из возможных осложнений заболевания периферических артерий является развитие гангрены - отмирание тканей тела из-за отсутствия кровотока.

Признаки гангрены

Одним из ключевых предупреждающих признаков гангрены являются выделения из язвы, которые имеют неприятный запах. При этом язвы могут быть на стопе.

Другие признаки:

  • волдыри,
  • отек;
  • холодная на ощупь кожа.

Также вероятно изменение цвета кожи от бледного до синего, фиолетового, черного, бронзового или красного.

Волосы могут перестать расти на пальцах ног, щиколотках или ногах, а кожа может выглядеть блестящей.

Трудно найти более ранние признаки высокого уровня холестерина, если только его уровень не будет опасно высоким. Чтобы поддерживать уровень холестерина в крови, лучше всего сдать анализ крови у врача.

Как снизить уровень холестерина

Чтобы снизить уровень холестерина естественным путем, вам необходимо придерживаться здоровой диеты, вести активный образ жизни, сократить употребление алкоголя, избегать курения и следить за любыми другими заболеваниями, которые у вас есть.

Также необходимо употреблять в пищу большее количество полезных для сердца продуктов, таких как орехи и семена. Рекомендуется есть жирную рыбу, такую как сардины, лосось и скумбрию.

Напомним, врачи назвали самые вредные рыбные блюда.

Ранее ученые назвали популярные продукты, которые вызывают рак.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровье
LITE
Время, стоп! Нутрициолог рассекретила главные показатели старения и дала ценный совет
Время, стоп! Нутрициолог рассекретила главные показатели старения и дала ценный совет