Названо ідеальний час силового тренування для максимального спалювання жиру

Ідеальна тривалість силового тренування

Коли ви прагнете спалити жир, найкраща тривалість силового тренування зазвичай становить від 30 до 60 хвилин. Цей діапазон дозволяє працювати на такому рівні інтенсивності, який ефективно спалює калорії, уникаючи вигоряння.

Коротші тренування, приблизно 30-45 хвилин, можуть бути настільки ж ефективними, особливо якщо ви збільшуєте інтенсивність.

Високоінтенсивні заняття, які зводять до мінімуму відпочинок між підходами та зосереджуються на складних рухах (наприклад, присіданнях, становій тязі та жимах лежачи), підтримують частоту серцевих скорочень і максимізують спалювання калорій.

З іншого боку, якщо ви віддаєте перевагу трохи довшому тренуванню та достатньому відпочинку (60-90 секунд), це може дати чудові результати, особливо для тих, хто зосереджується на прогресуючому перевантаженні.

Вплив силових тренувань на організм

На відміну від кардіотренувань, які спалюють калорії переважно під час тренування, силові створюють ефект "після згоряння". Це означає, що ваше тіло продовжує спалювати калорії протягом кількох годин після тренування, відновлюючи м’язову тканину та рівень енергії.

Складні вправи, такі як присідання, станова тяга та гребки, особливо ефективні, оскільки вони залучають кілька груп м’язів, що призводить до більшого спалювання калорій.

Нарощування м’язової маси прискорює швидкість метаболізму в стані спокою, тобто ви спалюєте більше калорій навіть під час перегляду улюбленого шоу.

Найкращі стратегії силових тренувань

Щоб зробити ваші силові тренування максимально спалюючими жир, зосередьтеся на ефективних методах. Ось кілька найкращих стратегій:

Кругове тренування - виконайте серію вправ без перерв між ними. Це підтримує високу частоту серцевих скорочень, максимізуючи спалювання калорій і нарощуючи силу

- виконайте серію вправ без перерв між ними. Це підтримує високу частоту серцевих скорочень, максимізуючи спалювання калорій і нарощуючи силу Силове тренування + фінішери HIIT. Додайте до свого тренування фінішер високої інтенсивності, як-от бойові канати або бурпі. Ці короткі сплески повного навантаження підвищують частоту серцевих скорочень і завершують тренування додатковим прискоренням спалювання калорій

Прагніть до 8-15 повторень за підхід для оптимальної втрати жиру, зосереджуючись на складних вагах. Періоди відпочинку мають становити від 30 до 60 секунд.