Названа головна небезпека хурми, про яку мало хто знає

Хурма - улюблений зимовий фрукт багатьох, відомий своїми корисними властивостями, адже вона багата на вітаміни А, С, Е, антиоксиданти, калій і магній. Водночас цей фрукт може становити небезпеку для здоров’я, якщо його вживати неправильно або надміру.

Про яку саме небезпеку хурми ви не здогадуєтеся, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Лікарі попереджають, що хурма може спричиняти проблеми з травленням, особливо у людей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

У чому полягає небезпека хурми?

Основна загроза хурми пов’язана з високим вмістом танінів і дубильних речовин, які в надмірній кількості:

Спричиняють утворення безоарів . Це щільні харчові грудки, що утворюються у шлунку, якщо фрукт споживати у великих кількостях або на голодний шлунок.

. Це щільні харчові грудки, що утворюються у шлунку, якщо фрукт споживати у великих кількостях або на голодний шлунок. Викликають закрепи . Клітковина, яка вважається корисною для травлення, у великій кількості може уповільнити перистальтику кишківника.

. Клітковина, яка вважається корисною для травлення, у великій кількості може уповільнити перистальтику кишківника. Погіршують стан при гастриті чи виразці. Кислотність та в’яжучий ефект хурми можуть подразнювати слизову оболонку шлунка, посилюючи симптоми захворювань.

Кому слід бути обережними з хурмою?

Хурма може бути особливо небезпечною для таких категорій людей:

Люди з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту (гастрит, виразка, синдром подразненого кишківника).

Діти та літні люди

Їхня травна система більш чутлива до дії танінів і клітковини.

Ті, хто має схильність до закрепів або проблеми із кишківником.

Люди після хірургічних операцій на шлунково-кишковому тракті.

Як уникнути негативних наслідків?

Щоб зменшити ризик шкідливого впливу хурми на організм, дотримуйтеся простих рекомендацій:

Не їжте хурму на голодний шлунок . Краще вживати її після основного прийому їжі.

. Краще вживати її після основного прийому їжі. Обмежте кількість фрукта до 1-2 штук на день.

до 1-2 штук на день. Обирайте стиглі плоди , оскільки в них менше дубильних речовин, ніж у недозрілих.

, оскільки в них менше дубильних речовин, ніж у недозрілих. Не комбінуйте хурму з молочними продуктами, щоб уникнути розладу травлення.

Вживайте хурму з розумом (agrosyla.com.ua)

Чому хурма все ж корисна?

Попри ризики, хурма залишається цінним продуктом завдяки своєму складу:

Вітамін С зміцнює імунітет.

Антиоксиданти допомагають боротися зі старінням клітин.

Магній та калій підтримують здоров’я серцево-судинної системи.

Клітковина (у помірній кількості) покращує травлення.

Дослідження та рекомендації

Дослідження доводять, що помірне вживання хурми може позитивно впливати на організм. Проте важливо пам’ятати про індивідуальні особливості здоров’я. Людям із чутливою травною системою слід радитися з лікарем перед додаванням цього фрукта до раціону.

Хурма - це смачний і корисний фрукт, але вживати його потрібно з розумом. Помірність і правильний підхід допоможуть уникнути неприємних наслідків та отримати максимум користі для здоров’я.