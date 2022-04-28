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Назван верный признак неприятного запаха изо рта, даже если вы этого не замечаете

Фото: Неприяный запах изо рта можно определить таким способом (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Часто бывает так, что неприятный запах изо рта замечают окружающие, а вот вы сами - нет. Из-за этого вы можете попадать в неловкие ситуации во время близкого общения с людьмию

Как понять, что у вас проблемы со свежестью дыхания, пишет Eatthis.

Почему изо рта плохо пахнет

Причин запаха из рта может быть несколько. Чаще всего это проблемы с ротовой полостью - болезни десен, зубов. Или же попросту плохая гигиена, когда между зубами остаются кусочки пищи.

Также это может быть употребление слишком ароматных продуктов - лук, чеснок, сладости.

Недостаточное количество выпиваемой воды также может вызывать плохой запах. Вода смывает бактерии, частички пищи.

Как же узнать, пахнет у вас изо рта или нет

Один из способов узнать, есть ли у вас неприятный запах изо рта, - использовать зеркало. Высуньте язык и внимательно посмотрите на него. Если вы видите какие-либо белые или желтые пятна, скорее всего, у вас неприятный запах изо рта.

Чтобы узнать, есть ли у вас неприятный запах изо рта, лизните тыльную сторону ладони и понюхайте ее. Если она пахнет кислым или неприятным, у вас, вероятно, неприятный запах изо рта.

Вы также можете спросить близкого друга или члена семьи, считают ли они, что у вас неприятный запах изо рта. Если это так, вам придется что-то делать со своим дыханием.

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