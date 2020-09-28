Назван самый вредный завтрак, который готовят все: приводит к ожирению

Назван самый вредный завтрак (коллаж: РБК-Украина)

Каши быстрого приготовления не являются такими же полезными, как и их классическая версия

Медики считают, что каши быстрого приготовления вредят не только фигуре, но и не несут пользы здоровью. Напротив, каши, которые можно заварить кипятком провоцируют выброс инсулина и резко повышают уровень сахара в крови. Они строго запрещены диабетикам, а также людям, склонным к ожирению. В чем вред этого продукта рассказала в Instagram врач-диетолог Инна Кононенко.

Есть каши, которые завариваются с помощью кипятка, лучше не стоит. Они представляют собой уже совершенно другой продукт с иным содержанием.

Каши быстрого приготовления из других круп содержат огромное количество крахмала. С зёрен пшеницы, жита, проса, гречки и риса снимаются все оболочки. Затем зерна шлифуются и мелко дробятся. При этом с потерей оболочки и зародыша, зёрна теряют пищевые волокна и биологически активные вещества. К тому же, каши быстрого приготовления часто содержат добавки в виде ягод или фруктов, которые смело можно назвать "маскарадом" – доза их мала, а вкус, зачастую, создают не ягоды и фрукты, а ароматизаторы, идентичные натуральным.

"А по итогу получается, что ни в желудке нет этой каши, ни в крови нет глюкозы, и человеку снова хочется есть", — отметила специалист.

Также диетолог рекомендует не есть на завтрак хлопья и мюсли, которые заливают соком либо молоком. Свежевыжатые соки и смузи Кононенко также не советует употреблять натощак, поскольку они содержат множество простейших сахаров.

"С одной стороны, это глюкоза, а с другой — фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса", — добавила диетолог.

Лучше покупать обычную кашу, добавляя свежие или замороженные фрукты и ягоды своему вкусу, пить чай или кофе и начинать свой день со стакана воды.

Напомним, ранее мы писали о том, в каких случаях неприятный запах от тела становится признаком рака.

А также рассказывали о том, что раннее пробуждение может говорить о тяжелой болезни.