Назван самый полезный сок: его нужно пить каждый день
Медики назвали сок, который оказывает благоприятное воздействие на организм. В нем содержится самое большое количество антоцианов – мощных антиоксидантов, которые уменьшают воспаления и усиливают приток крови к мышцам.
Как утверждают специалисты издания Eatthis, самым полезным соком для здоровья считается насыщенный и концентрированный вишневый сок.
По словам экспертов, съедать стакан свежих ягод ежедневно было бы еще полезнее, так как они насытили б организм необходимой дозой клетчатки.
Но вишня дозревает в наших регионах только летом, поэтому зимой нужно обязательно пить сок из этих ягод.
Какие есть преимущества у вишневого сока
Насыщенный вишневый сок без добавления сахара помогает снизить артериальное давление, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний – благодаря полифенолам и калию.
Также вишневый сок помогает нормализовать сон и избавляет от бессонницы – благодаря мелатонина – гормона, который регулирует цикл сна.
Также сок из вишни значительно облегчает симптомы артрита и снижает показатели воспалений. А при подагре риск обострения снижается почти на треть.
Стакан вишневого сока за 1,5 часа до спортивной тренировки помогает улучшить выносливость, снизить потерю сил и восстанавливает мышцы после интенсивных упражнений.
Напомним, ранее мы писали о том, что происходит с вашим организмом на разных стадиях алкогольного опьянения – от одного бокала до бутылки.
А также рассказывали о том, какие напитки в детском питании могут существенно увеличивать риск развития ожирения и диабета.