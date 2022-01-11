Назван самый полезный сок: его нужно пить каждый день

Медики назвали сок, который оказывает благоприятное воздействие на организм. В нем содержится самое большое количество антоцианов – мощных антиоксидантов, которые уменьшают воспаления и усиливают приток крови к мышцам.

Как утверждают специалисты издания Eatthis , самым полезным соком для здоровья считается насыщенный и концентрированный вишневый сок.

По словам экспертов, съедать стакан свежих ягод ежедневно было бы еще полезнее, так как они насытили б организм необходимой дозой клетчатки.

Но вишня дозревает в наших регионах только летом, поэтому зимой нужно обязательно пить сок из этих ягод.

Какие есть преимущества у вишневого сока

Насыщенный вишневый сок без добавления сахара помогает снизить артериальное давление, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний – благодаря полифенолам и калию.

Также вишневый сок помогает нормализовать сон и избавляет от бессонницы – благодаря мелатонина – гормона, который регулирует цикл сна.

Также сок из вишни значительно облегчает симптомы артрита и снижает показатели воспалений. А при подагре риск обострения снижается почти на треть.

Стакан вишневого сока за 1,5 часа до спортивной тренировки помогает улучшить выносливость, снизить потерю сил и восстанавливает мышцы после интенсивных упражнений.