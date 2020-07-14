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Назван самый опасный способ сжигания жиров: его используют многие из нас

Вторник 14 июля 2020 19:00
Назван самый опасный способ сжигания жиров: его используют многие из нас
Эксперт назвал самый опасный способ сжечь жир (фото: freepik)
Автор: Styler

Этот способ не только не подходит для сбрасывания веса, но и попросту опасен

Оказалось, что один из любимых способов для сжигания лишних жиров, не только малоэффективен, но еще и опасен. Речь идет про велопрогулки в городе. Дело в том, что главное условие для уничтожения жировых упражнений, во время таких тренировок не выполняется.

По словам специалистов, кардиотренировки очень эффективно сжигают отложения, но для этого нужно поддерживать довольно высокий пульс. Для каждого человека он индивидуален, однако в среднем это 120-150 ударов в минуту, пишет Newsyou.

При таком пульсе происходит эффективное сжигание жира без вреда для организма. Чтобы добиться нужного эффекта, нужно поддерживать определенный ритм тренировки. Но на велосипеде по городу сильно не погоняешь. Да и лихачества на проездной части могут обернуться трагедией, как для велосипедиста, так и для окружающих.

Велосипедных дорожек у нас крайне мало. Если ездить по пешеходной зоне, можно сбить прохожих, а при выезде на проезжую часть - самому угодить под колеса.

"Катание в городе - очень опасная затея, а потому ездить приходится с остановками и замедлениями, что не позволяет добиться высокого пульса", говорят тренеры.

Эксперты добавили, что лучшего результата можно добиться обычными беговыми тренировками. Если вы хотите сжечь жир при помощи велосипеда, поищите парки с велодорожками или загородные велодромы. Лишь такие условия позволят нарастить нужный темп.

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