Названо найнебезпечніший спосіб спалювання жирів: його використовують багато з нас

Експерт назвав найнебезпечніший спосіб спалити жир (фото: freepik)

Цей спосіб не тільки не підходить для скидання ваги, але й небезпечний

Виявилося, що один з улюблених способів для спалювання зайвих жирів, не тільки малоефективний, але ще й небезпечний. Мова йде про велопрогулянки в місті. Річ у тому, що головна умова для знищення жирових вправ, під час таких тренувань не виконується.

За словами фахівців, кардіотренування дуже ефективно спалюють відкладення, але для цього потрібно підтримувати досить високий пульс. Для кожної людини він індивідуальний, однак в середньому це 120-150 ударів на хвилину, пише Newsyou.

При такому пульсі відбувається ефективне спалювання жиру без шкоди для організму. Щоб добитися потрібного ефекту, потрібно підтримувати певний ритм тренування. Але на велосипеді по місту сильно не поганяєш. Та й витребеньки на проїзній частині можуть обернутися трагедією, як для велосипедиста, так і для оточуючих.

Велосипедних доріжок у нас вкрай мало. Якщо їздити по пішохідній зоні, можна збити перехожих, а при виїзді на проїжджу частину - самому потрапити під колеса.

"Катання в місті - дуже небезпечна затія, а тому доводиться їздити з зупинками і уповільненнями, що не дозволяє домогтися високого пульсу", кажуть тренери.

Експерти додали, що кращого результату можна досягти звичайними біговими тренуваннями. Якщо ви хочете спалити жир за допомогою велосипеда, пошукайте парки з велодоріжками або заміські велодроми. Лише такі умови дозволять наростити потрібний темп.

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