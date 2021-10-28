Назван напиток, который втрое повышает риск инсульта
Инсульт является одной из главных причин смертности и инвалидности в Украине и мире. Причем удар может случиться не только у пожилых, но и у молодых людей. Когда он все-таки случается, то часто спровоцирован аномально высоким кровяным давлением. Одним из факторов риска является напиток, точнее типы напитков.
Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале The Lancet.
Так, согласно масштабным генетическим исследованиям, даже слабое или умеренное употребление алкогольных напитков повышает кровяное давление и шансы получить инсульт.
В научном исследовании приняли участие британские и китайские ученые, наблюдавшие за 500 тыс. человек в течение десяти лет.
Статистика показала, что даже стакан - два вина выпитые за день увеличивают риск возникновения инсульта более чем на треть.
По словам профессора Дэвида Шпигельхальтера из Кембриджского университета, одна-две порции напитка (даже вина) в день могут повысить риск инсульта на 10-15 процентов. А те, кто употребляет четыре или более порции напитков в день, могут увеличить риск на 35 процентов.
Исследование также не выявило доказательств того, что легкое или умеренное употребление алкоголя имеет защитный эффект, другими словами, снижает риск инсульта.
"Утверждения о том, что вино и пиво обладают магическим защитным действием, не подтверждаются", - сказал автор исследования профессор Ричард Пето, профессор медицинской статистики и эпидемиологии в Оксфордском университете.
Исследование исходило из того, что один напиток определяется как один маленький бокал вина, бутылка пива или одна порция крепких напитков.
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