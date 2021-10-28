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Назван напиток, который втрое повышает риск инсульта

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Четверг 28 октября 2021 18:00
Назван напиток, который втрое повышает риск инсульта Коллаж РБК-Украина: назван напиток, который втрое повышает риск инсульта
Автор: Светлана Мащенко

Инсульт является одной из главных причин смертности и инвалидности в Украине и мире. Причем удар может случиться не только у пожилых, но и у молодых людей. Когда он все-таки случается, то часто спровоцирован аномально высоким кровяным давлением. Одним из факторов риска является напиток, точнее типы напитков.

Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале The Lancet.

Так, согласно масштабным генетическим исследованиям, даже слабое или умеренное употребление алкогольных напитков повышает кровяное давление и шансы получить инсульт.

В научном исследовании приняли участие британские и китайские ученые, наблюдавшие за 500 тыс. человек в течение десяти лет.

Статистика показала, что даже стакан - два вина выпитые за день увеличивают риск возникновения инсульта более чем на треть.

По словам профессора Дэвида Шпигельхальтера из Кембриджского университета, одна-две порции напитка (даже вина) в день могут повысить риск инсульта на 10-15 процентов. А те, кто употребляет четыре или более порции напитков в день, могут увеличить риск на 35 процентов.

Исследование также не выявило доказательств того, что легкое или умеренное употребление алкоголя имеет защитный эффект, другими словами, снижает риск инсульта.

"Утверждения о том, что вино и пиво обладают магическим защитным действием, не подтверждаются", - сказал автор исследования профессор Ричард Пето, профессор медицинской статистики и эпидемиологии в Оксфордском университете.

Исследование исходило из того, что один напиток определяется как один маленький бокал вина, бутылка пива или одна порция крепких напитков.

Ранее врачи назвали внезапный симптом инсульта, который очень важно не пропустить.

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