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Названо напій, який втричі підвищує ризик інсульту

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Четвер 28 жовтня 2021 18:00
Названо напій, який втричі підвищує ризик інсульту Колаж РБК-Україна: Названо напій, який втричі підвищує ризик інсульту
Автор: Світлана Мащенко

Інсульт є однією з головних причин смертності та інвалідності в Україні і світі. Причому удар може трапитися не тільки у людей похилого віку, але й у молодших. Коли він все-таки трапляється, то часто спровокований аномально високим кров’яним тиском. Одним з факторів ризику є напій, точніше типи напоїв.

Про це йдеться в статті, опублікованій в науковому журналі The Lancet.

Так, згідно з масштабним генетичним дослідженням, навіть слабке або помірне вживання алкогольних напоїв підвищує кров’яний тиск і шанси отримати інсульт.

У науковому дослідженні взяли участь британські та китайські вчені, що спостерігали за 500 тис. людей протягом десяти років.

Статистика показала, що навіть склянка - дві вина випиті за день збільшують ризик виникнення інсульту більше ніж на третину.

За словами професора Девіда Шпігельхальтера з Кембриджського університету, один-два порції напою (навіть вина) на день можуть підвищити ризик інсульту на 10-15 відсотків. А ті, хто вживає чотири або більше порції напоїв на день, можуть збільшити ризик на 35 відсотків.

Дослідження також не виявило доказів того, що легке або помірне вживання алкоголю має захисний ефект, іншими словами, знижує ризик інсульту.

"Твердження про те, що вино та пиво мають магічну захисну дію, не підтверджуються", - сказав автор дослідження професор Річард Пето, професор медичної статистики та епідеміології в Оксфордському університеті.

Дослідження виходило з того, що один напій визначається як один маленький келих вина, пляшка пива або одна порція міцних напоїв.

Раніше лікарі також назвали раптовий симптом інсульту, який дуже важливо не пропустити.

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