Назван напиток, который нужно пить в холодное время года: поможет укрепить иммунитет

В холодное время года организм человека требует больше полезных веществ и витаминов. Ведь иммунитет может ослабиться и это приведет к заболеванию.
Поэтому, чтобы защитить организм, нужно не только есть витамины, сообщает диетолог Анна Гоголева на своей странице в Instagram.
Так, специалист поделилась рецептом антивирусного смузи из имбиря и куркумы. В частности, для него понадобится:
Затем нужно смешать все ингредиенты в однородную массу и пить по 70 мл 3 раза в день до еды.
Отмечается, что хранить смузи нужно в холодильнике.
По словам диетолога, имбирный смузи является очень хорошим антиоксидантом и обладает противовоспалительным и противогрибковыми свойствами.
Кроме того, для того чтобы укрепить иммунитет и легче перезимовать необходимо высыпаться, заниматься спортом, делать зарядку, подобрать теплую и комфортную одежду и придерживаться сбалансированного питания.
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