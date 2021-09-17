Назвали россиянкой: легендарная шахматистка подала в суд на Netflix 

Так, в последнем эпизоде мини-сериала Netflix "Ферзевом гамбит" ("Quuen's Gambit") на шахматистку ссылается шахматный комментатор, который говорит о Бет Хармон: "Единственное, что в ней необычного, это его пол. Но Россию и этим не удивишь. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и с мужчинами никогда не боролась".

Сериал ферзевый гамбит (Netflix)

В частности, 80-летняя Гаприндашвили заявляет, что этот комментарий выставляет ее в ложном свете.

"Утверждение о том, что Гаприндашвили "с мужчинами никогда не соперничала", является явно ложным, а также грубо сексистским и унизительным", – заявила она.

Также она заявляет, что до 1968 года, о котором рассказывается в последнем эпизоде, она сыграла как минимум против 59 шахматистов-мужчин, в том числе 10 гроссмейстеров.

"Netflix нагло и сознательно солгал о достижениях Гаприндашвили с дешевой и циничной целью "раздуть драму", создав впечатление, будто его вымышленная героиня сумела сделать то, чего не сделала ни одна другая женщина, включая Гаприндашвили", – говорится в иске в суд.

Нона Гаприндашвили (wikipedia)

Шахматистка заявила, что Netflix мог использовать вымышленное имя, поэтому Гаприндашвили требует не менее $5 млн в качестве компенсации фактических убытков плюс еще штрафные санкции. Она также хочет, чтобы суд обязал Netflix вырезать заявление о том, что она никогда не играла против мужчин. Важно, что Netflix обидел ее еще больше, когда назвал российской шахматисткой.

Представители Netflix прокомментировали иск.

"Netflix исключительно уважает госпожу Гаприндашвили и ее блестящую карьеру, но мы считаем, что это утверждение не имеет оснований, и будем защищаться", - сказано в заявлении студии.

Нона Гаприндашвили (Reuters/Irakli Gedenidze)