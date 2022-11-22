Називала ЗСУ убивцями і казала здаватися: кияни витурили з електрички фанатку Росії (відео)
Під Києвом пасажирка міжміської електрички пропагувала "русскій мір", звинувачувала українських військових у вбивствах і закликала здатися Путіну.
Про це повідомили на сторінці "Київський Двіж" у Telegram.
Що відомо про скандал
У приміській електричці сполученням "Святошин" - "Тетерів" на Київщині розгорівся скандал. Одна пасажирка привселюдно вихваляла "русскій мір".
За словами очевидців, вона назвала українських військових вбивцями, пропонувала їм скласти зброю та здатися Путіну.
Інші пасажири обурилися такою поведінкою прихильниці окупантів й запропонували їй зібрати валізу й відправитись в Росію.
Жінка поводилась агресивно, намагалась в'язатись у бійку з чоловіком, що сидів поруч у вагоні. Погрожувала викликати поліцію.
Зрештою фанатку "русского міра" силою висадили на найближчій станції "Немішаєве".
Нещодавно ми розповідали про те, що під Львовом водій викинув з маршрутки фанатку РФ.
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