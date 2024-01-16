Найяскравіші образи найпопулярнішої супермоделі з 90-х Кейт Мосс (фото)

Кейт Мосс - суперзірка 90-х років, яка підкорила світ не лише своїми яскравими подіумними образами, а й унікальним стилем, завдяки якому стала уособленням розкоші та бездоганності.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найяскравіші образи Кейт Мосс та залюбки ділиться ними з вами.

Найкращі образи легенди 90-х Кейт Мосс

Кейт Мосс стала справжньою іконою стиля 90-х років, оскільки її унікальний смак вражав усіх навколо і жінки тієї епохи мали бажання бути схожими на неї.

Супермодель завжди вміла справити правильне враження про себе й одним поглядом обеззброїти чоловіків і навіть підкорила такого красеня, як Джонні Депп.

Мосс протягом всього життя віддає перевагу чорному кольору і можна побачити багато розкішних образів у класичному та універсальному кольорі. Вона може ефектно з'явитися, як у маленькій чорній сукні, так і у чорному елегантному костюмі. Цей колір додає шику та лоску Кейт.

Модель встигла зробити успішну кар'єру, яка подарувала їй славу, прихильність чоловіків та жінок, які щиро захоплюються її красою. І варто зазначити, що у свої 50 років, жінка виглядає приголомшливо.

Кейт слідкує за фігурою та зовнішністю, адже модель залишається моделлю у будь-якому віці.

Нині Кейт Мосс, як і раніше, знімається для колекцій та кампейнів світових брендів, таких як: Dior, Chanel, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Versace тощо.