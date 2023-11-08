Найвизначніші ролі секс-символа всіх часів Алена Делона

Ален Делон і досі є секс-символом, якого і сьогодні можна побачити в стильних елегантних костюмах та спокусливо розстібнутих сорочках. Жіінки божеволіли від його акторської гри та зовнішності.

Повна схожість

В центрі сюжету постає телеведучий Седрік Сен-Геранд відомий під сценічним псевдонімом CSG - зірка на національному телеканалі, улюбленець публіки. Він та його програма дуже успішні. Це розпалює ревнощі в інших.

Найцікавіші ролі Алена Делона (фото: Кіноріум)

На яскравому сонці

У фільмі цьому Ален Делон зіграв роль Тома Ріплі й зберіг статус актора, який неймовірно втілив цього персонажа. Йому вдалося з легкістю зіграти цю роль, зважаючи на те, що він чарівний і харизматичний чоловік.

Найцікавіші ролі Алена Делона (фото: Кіноріум)

Мосьє Кляйн

У містичній драмі Делон зіграв апатичного торговця мистецтвом, який використовує переслідуваних нацистською Німеччиною євреїв.

Найцікавіші ролі Алена Делона (фото: Кіноріум)

Випадковий чоловік

Тут секс-символ всіх часів зіграв головну роль. А також у центрі сюжету постає молода шеф-редактор модного журналу повинна розлучитися зі своїм колишнім, непомітно для її нинішнього кавалера, який недавно зробив їй пропозицію.

Найцікавіші ролі Алена Делона (фото: Кіноріум)

Астерікс на Олімпійських іграх

В цій стрічці режисер зіграв роль Юліуса Цезаря. Це третій фільм, знятий за мотивами коміксів про Астерікса та Обелікса, на основі повісті Астерікс на Олімпійських іграх.

Найцікавіші ролі Алена Делона (фото: Кіноріум)

Басейн

Це стильний французький трилер, який запам’ятовується завдяки візуальним ефектам і деяким відвертим для свого часу сценам. Тут актор разом з Ромі Шнайдер зіграли пару закоханих у відпустці.

Найцікавіші ролі Алена Делона (фото: Кіноріум)

Френк Ріва

Сценарист грає роль комісара поліції Френка Ріва, який подав у відставку і зажив на задоволення на Багамських островах. Але його життя не стало спокійним навіть після звільнення з улюбленої роботи, якій він присвятив все життя.

Найцікавіші ролі Алена Делона (фото: Кіноріум)