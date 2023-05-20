Астрологи визначили найревнивіші знаки Зодіаку: вибухова четвірка
Гороскоп розповість про чотири знаки Зодіаку, яких астрологи визнали найбільшими ревнивцями серед інших представників зодіакального кола
Про це пише Telegram Гороскоп і мотивація.
Вибуховий Скорпіон
Він - один із найдомінантніших знаків, і не терпить, щоб його друга половинка навіть просто з'являлася в думках протилежної статі.
Не дай боже ви усміхнетесь незнайомій людині - та й навіть знайомій. Гнів Скорпіона знесе вас. Будьте дуже обережні.
Вогняний Овен
Цей знак спочатку робить, а вже потім думає. Нерідко саме Овни перевіряють соціальні мережі своїх других половинок і прагнуть контролювати партнера.
Головне, не змушувати Овна ревнувати всерйоз - його гнів не піддається управлінню, оскільки знак перебуває під впливом Марса - войовничої планети. При цьому Овен дуже відходливий, якщо ви доведете, що приводу ревнувати в нього немає, він вибачатиметься так, як ніхто не вміє.
Впертий Телець
Попри свій спокійний норов, Телець теж в цьому рейтингу. Тож не варто давати йому приводу для ревнощів.
Телець може довго чекати, з'ясовувати, чи правильно він усе зрозумів, і якщо його здогади підтвердяться, чекайте на найстрашнішу психологічну грозу у своєму житті.
Гордовитий Лев
Ці знаки Зодіаку завжди хочуть бути на висоті, тому обирають найкрасивіших партнерів. Однак самі ж від цього страждають - постійні ревнощі можуть звести Лева з розуму.
Сварка з Левом на ґрунті його підозр вас у невірності завжди закінчується грандіозним скандалом. Лев практично ніколи не прощає - він просто викреслить вас зі свого життя, влаштувавши емоційний ураган наостанок.
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