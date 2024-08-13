Найстрашніші хвороби світу: синдром чужої руки, запах риби, людина-перевертень

У світі існує чимало дуже дивних та навіть жахливих захворювань. Вони можуть бути унікальними і їх діагностовано усього декільком людям на планеті, а лікарі не мають навіть варіантів, як їх вилікувати.

Які найстрашніші захворювання на планеті існують, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.

Надзвичайно рідкісні захворювання спантеличили вчених протягом багатьох поколінь, оскільки зараз деякі з них не мають лікування, як і раніше.

Такими захворюваннями страждає менш ніж 200 000 людей на планеті. І це: синдром людини-слона, синдром інопланетної руки та хворобу, через яку хворі виглядають як люди-варуки.

Синдром людини-слона

Синдром людини-слона, також відомий як синдром Протея, був висвітлений у голлівудському фільмі 1980 року під назвою "Людина-слон". Він заснований на реальній історії Джозефа Мерріка, чоловіка з серйозними деформаціями, який жив у Лондоні наприкінці 1800-х років і помер у віці 27 років.

Невиліковний стан викликає аномальний ріст кісткової тканини в певних частинах тіла і може швидко поширюватися у віці від 6 до 18 місяців.

Спричинені несправним геном, вади розвитку ростуть на черепі, животі, руках і ногах або навколо них. Тривалість життя коливається від декількох місяців до 30 років.

Синдром людини-перевертня

Цей синдром викликає неконтрольований ріст волосся на всьому тілі людини, включаючи обличчя. Також відомий як вроджений ланугінозний гіпертрихоз (ВГЛ). Захворювання спостерігається від народження, а симптоми з'являються в ранньому дитинстві.

Волосся росте до 5 см, але може бути довшим у більш важких випадках. Вважається, що це - спадкове генетичне захворювання. Ліків проти нього немає, але пацієнти можуть впоратися з ознаками та симптомами, включаючи гоління, епіляцію воском, відбілювання, стрижку або вищипування волосся.

Синдром крокуючого трупа

Також має назву синдром Котара - ще одне рідкісне захворювання, яке змушує людей вважати, що частини їхнього тіла відсутні, або що вони мертві чи вмирають.

У світі задокументовано близько 200 таких випадків. Причина невідома, хоча експерти кажуть, що це можуть бути симптоми більш глибокої неврологічної проблеми.

Синдром Аліси

Синдром Аліси в країні чудес був названий так в 1955 році британським психіатром та доктором Джоном Тоддом, оскільки хворі відчувають, що їхнє тіло стає все більшим і меншим, подібно до персонажа відомої книги Льюїса Керролла.

Це захворювання, яке також називають синдромом Тодда або дисметропсією, дає відчуття сильно спотвореного самоуявлення і хворі вважають, що їх голова та руки або непропорційно збільшуються, або зменшуються.

Люди з синдромом Аліси також бачать предмети неправильного розміру та форми, здаються більшими або меншими, ніж вони є насправді.

Вони також можуть відчувати спотворення через відстань і бачити відносно короткий коридор як нескінченний. З 1955 по 2015 рік у медичній літературі описано лише 169 випадків.

Синдром чужої руки

Синдром чужої руки (AHS) - це розлад, при якому рука людини рухається сама по собі. Його також називають синдромом доктора Стрейнджлава, коли рука, найчастіше ліва, рухається і виконує дії без відома людини.

Рука може рухатися самостійно, щоб виконувати завдання, наприклад, дряпати або розстібати піжаму без відома людини. Одна пацієнтка розповіла медикам, що чужа рука час від часу намагалася її задушити.

Синдром запаху риби

Синдром запаху риби також відомий як триметиламінурія і спричинений дефектом гена FMO3.

Спадкове захворювання спричиняє накопичення триметиламіну - сполуки, яка надає різкого запаху тухлій рибі та іншим морським істотам.

Оскільки люди з триметиламінурією не можуть переробити цю сполуку, велика кількість її накопичується в сечі, поті та диханні людини, через що вони пахнуть рибою.

Інших симптомів захворювання немає, але воно може призвести до серйозних психологічних та емоційних проблем.

Не існує ліків проти синдрому запаху риби, але лікування може включати зміни в дієті, кисле мило, пробіотики, активоване вугілля, лосьйони та добавки з вітаміном B12.