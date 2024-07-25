3 найпоширеніші хвороби, які можна підчепити у басейні та аквапарку

Немає нічого більш освіжаючого, ніж поплавати в басейні в спекотний літній день. Але з підвищенням температури басейни та аквапарки стають дедалі переповненими людьми. Хоча хімічні речовини у воді (наприклад, хлор і бром) вбивають багато вірусів і бактерій, у воді все одно можуть ховатися певні мікроби, і важливо знати, що ви можете зробити, щоб їх уникнути.

Які інфекції можна підчепити в басейні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Huffingtonpost.

Інфекції у басейні

Ви можете заразитися хворобами від води у басейні, зараженої мікробами. Найпоширенішою причиною спалахів захворювань, пов’язаних з плаванням, є діарея.

"Це одна з причин, чому в разі випадку з фекаліями в басейні існує протокол, якого дотримуються рятувальники та оператори басейну, перш ніж дозволити людям повернутися у воду", - пояснила доктор Клер Рок, доцент університету Джона Гопкінса.

Мільйони мікробів можуть потрапити у воду, коли хтось із діареєю потрапляє в басейн, а інші люди можуть захворіти, проковтнувши навіть невелику кількість цієї води.

Ба більше, комусь не обов’язково потрапити саме у воду, щоб інші захворіли. Дрібні частинки калу можуть відриватися від тіл людей під час плавання, тому ви можете навіть не побачити їх у воді.

Деякі з найпоширеніших мікробів, які ви можете підхопити, включають криптоспоридії, норовіруси, лямблії, шигели та кишкову паличку. Залежно від збудника, в результаті ви можете відчувати діарею, нудоту, блювоту, лихоманку або біль у животі.

Чи вбиває хлор у воді ці мікроби?

Перш за все, критично важливо, щоб басейни та водні ігрові майданчики мали правильну кількість хлору або брому та правильний рН, щоб вони могли ефективно запобігати поширенню мікробів, відповідно до CDC.

"Але люди все ще можуть піддаватися впливу мікробів протягом часу, який потрібен хлору, щоб знищити мікроби", - пояснила доктор Джессіка Лам, фахівець з інфекційних захворювань клініки Клівленда.

Cryptosporidium особливо стійкий до хлору. Згідно з одним звітом CDC, у 2015-2019 роках це спричинило 49% спалахів інфекцій у водних місцях, таких як басейни, гідромасажні ванни та водні ігрові майданчики.

Люди з ослабленою імунною системою більше схильні до ризику підхопити серйозну інфекцію, тому їм радять проконсультуватися з лікарем перед купанням.

Інфекція вухо плавця

Вухо плавця - це інфекція, викликана бактеріями, коли вода з басейну залишається в зовнішньому слуховому проході. Коли вода перебуває там протягом тривалого часу, вона зношує захисну сірку і шкіру та створює вологе середовище для розмноження бактерій.

Це найчастіше спостерігається у дітей, і воно не поширюється від людини до людини. Симптоми включають біль, свербіж, почервоніння, набряк і виділення з вуха.

Подразнення очей та шкіри від хлору

Хімічні речовини у воді можуть подразнювати ваші очі та викликати висип або кашель. Подразнення може виникнути, коли хлор у басейні перетворюється на хімічні подразники у поєднанні з потом, сечею та брудом.

Коли ви відчуваєте запах хлору в басейні, ви, ймовірно, насправді відчуваєте запах цих хімічних подразників, оскільки вони перетворюються на газ у навколишньому повітрі.

Вони називаються хлорамінами, можуть викликати почервоніння та свербіж очей, висипання, подразнення носа, кашель і хрипи.

Як не підчепити інфекцію в басейні

Перед початком купання огляньте басейн або аквапарк. Перш ніж зануритися у воду, поставте собі такі запитання: чи видно дренаж у глибокій частині басейну? Чи здається він захищеним і в хорошому стані?

Чи чергують рятувальники, які уважно спостерігають за плавцями? Якщо немає рятувальників, ви бачите засоби безпеки, наприклад рятувальний круг?

Уникайте занесення мікробів у воду. Біля басейну ви часто бачите написи, на яких написано, що перед тим, як зайти у воду, потрібно прийняти душ, і їх не слід ігнорувати.

Уникайте потрапляння калу в басейн, навіть дрібних частинок, які можуть бути на вашому тілі. І як би зручно це не здавалося, не мочіться в басейн. Хоча хімічні речовини у воді зазвичай вбивають будь-які бактерії в сечі, це все одно призводить до утворення хімічних подразників.

Якщо ви плаваєте з немовлятами або маленькими дітьми, міняйте підгузки подалі від басейну, щоб запобігти забрудненню води мікробами.