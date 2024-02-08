"Найстрашніша ніч": зірка українського тенісу Ястремська попала під обстріл

Зірка українського тенісу Даяна Ястремська опинилася під обстрілом в рідному місті Одеса. Коли російські окупанти атакували місто, вона змушена була ховатися на підземній парковці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Даяни Ястремської.

В ніч проти 8 лютого російські окупанти завдали по Одесі атаку дронами. Даяна Ястремська змушена була покинути дім та шукати місце для прихистку.

Вона поділилася невеличким відео, де показала, що шукала місце на парковці, щоб сховатися під час чергового підступного терористичного удару дронами по Одесі.

"Сьогодні у мене була найстрашніша ніч. Як ніколи багато ракет неподалік від нас. Ми все ще тут, на парковці... Люди, якщо вас можна назвати людьми, припиніть робити це лайно", – сказала Ястремська.

На Australian Open-2024 саме Ястремська показала найкращий результат серед українок. Даяна вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу турніру Grand Slam, де програла китаянці Чжен Ціньвень.

Таким чином, Ястремська встановила національний рекорд України на Australian Open. Виходом до півфіналу вона перевершила досягнення Еліни Світоліної, найкращим результатом якої на Відкритому чемпіонаті Австралії залишається 1/4 фіналу (2018, 2019).