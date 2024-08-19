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"Найскладніше - проживати прив’язаність": патронатна вихователька 15 дітей дала поради для Фонду Ахметова

Фото: патронатна вихователька 15 дітей дала поради для Фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Патронатна сім’я Юлії Тарасенко вже понад 5 років надає прихисток дітям, які не мають батьків, або батьки яких проходять складний життєвий іспит. За цей час під патронатом її родини перебувало 15 дітей. Юлія розповіла програмі "Рінат Ахметов - Дітям. Сирітству - Ні!" про особливості роботи і поділилася кількома порадами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

За її словами, серед ключових обов’язків патронатного вихователя — тимчасовий догляд за дитиною, її виховання, реабілітація та підтримка.

"Головна функція – це бути поруч з дитиною і робити все, що роблять біологічні батьки. Ми не відрізняємо дітей, які тимчасово перебувають у нашій сім’ї, від своїх біологічних дітей", - говорить Юлія.   

Одним із найважливіших аспектів роботи патронатного вихователя вона вважає взаємодію із командою фахівців соціальної сфери, яка спеціально створюється задля забезпечення найкращих інтересів дитини. А чи не найскладнішим, на думку Юлії, – це прив’язаність до дітей і моменти, коли їх доводиться відпускати назад до родин.  

"Ми всі стикаємося з цим. Не забувайте, що попереду буде ще дуже багато родин, складних дитячих доль, дітей, які розраховуватимуть на вашу підтримку та турботу. І лише час і досвід дає нам сили відпускати дітей з легким серцем", - зазначає Юлія Тарасенко.

І нагадує, що патронатне виховання - це насамперед робота, за яку є оплата та стаж. Відтак треба працювати зі своїми емоціями і не боятися звертатися за підтримкою до колег та фахівців. 

Щоб створити патронатну сім’ю, необхідно: 

  • звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання;
  • подати відповідний пакет документів; 
  • пройти безкоштовне навчання разом зі своїм помічником; 
  • укласти договір про патронат над дитиною.

Детальніше за посиланням.

Фонд Ріната Ахметова всі 19 років роботи докладає зусиль до того, щоби кожна дитина виховувалася в сім’ї. Завдяки програмі "Сирітству - ні" вже понад 10 тисяч дітей в Україні знайшли нові родини.

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Рінат Ахметов