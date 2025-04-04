Наймодніші кольори волосся весни 2025: ось що радять стилісти
Весна - ідеальний час для оновлення не лише гардеробу, а й образу загалом. Якщо давно мрієш про зміни, почати варто з зачіски. Стилісти вже визначилися з головними кольорами сезону, які обіцяють стати справжнім хітом.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які кольори волосся є найактуальнішими навесні 2025 року - беріть на замітку!
Молочний чай: новий улюблений відтінок весни
Волосся кольору "молочного чаю" стрімко набирає популярності - зростання запитів на цей відтінок сягнуло 42,2% порівняно з минулим роком. Цей світлий, м’який і затишний тон ідеально пасує до весняного настрою та виглядає водночас стильно й натурально.
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За словами відомої колористки Швонне Перкінс, головна ідея цього тренду - створити приглушений, м’який, холоднуватий відтінок у межах нейтральної гами. Результат - бездоганний молочний тон, підкреслений природним відтінком коренів.
“На відміну від класичного омбре з виразним відростом, тут ми бачимо природний перехід від кореня до основного кольору”, - пояснює Перкінс.
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“Колір коренів гармонійно поєднується з освітленими пасмами, які затоновані до ніжного сріблясто-попелястого відтінку з бежевою базою. Найкраще він виглядає на основі від темно-русявого до дуже світло-коричневого або навіть теплих мідних тонів”, - додала вона.
Cherry Cola - головний весняний тренд
Один із найяскравіших і найпомітніших трендів сезону - колір волосся у відтінку "вишнева кола". Цей відтінок зухвало повертає нас у стильні 2000-ті, і вже став улюбленцем таких зірок, як Дуа Ліпа та Дав Кемерон. Дуа Ліпа (фото: instagram.com/dualipa)
Його популярність не зупиняється: тільки за рік інтерес до кольору зріс на 265,3%, а щотижня він набирає понад 2,3 мільйона переглядів у TikTok.
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Як пояснює відома колористка зірок Трейсі Каннінгем, відтінок "вишнева кола" - це вдале поєднання глибоких винних тонів із теплими земляно-коричневими нотками.
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Цей насичений, трохи драматичний, але водночас стильний колір ідеально підходить для весни: він надає образу глибини, оновлює настрій і додає відчуття впевненості та сексуальності.
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При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: Newbeauty, Instagram Дуа Ліпи, TikTok-акаунти caratlovescarrot, Vim hair salon.