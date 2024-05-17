UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Найкращий спосіб мити фрукти та овочі перед вживанням: захистить від усіх мікробів

Дієтолог назвала найкращий спосіб мити фрукти та овочі (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Мити фрукти та овочі перед вживанням чи навіть термічною обробкою потрібно обов'язково. На поверхні продуктів накопичуються бруд, пилюка, патогени та мікроби. Навіть, коли овочі чи фрукти були у спеціальному упакуванні. Але є різні способи мити продукти.

Який спосіб мити овочі чи фрукти найкращий, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення доктора медичних наук, дипломованого дієтолога Клівлендської клініки Бет Червоні для Cleveland Clinic.

Чому потрібно мити фрукти та овочі

Ніколи не хапайте фрукти та овочі без попередньої обробки, навіть, якщо ви потім будете повністю знімати шкірку та вживати тільки середину.

"Дуже важливо мити їх заздалегідь, тому що, наприклад, якщо ви ріжете диню, у неї тверда шкірка, і ви не обов'язково будете її їсти, але якщо на зовнішній стороні є бактерії чи пестициди, вони потраплять у м'якоть цього фрукта через ніж", - пояснює дієтолог.

Фахівець додала, найбільш поширені бактерії, виявлені у фруктах та овочах, включають сальмонелу, кишкову паличку та лістерію - вони можуть викликати серйозні захворювання.

Загальні симптоми включають нудоту, блювання та діарею. У тяжких випадках пацієнтам буде потрібна госпіталізація та лікування антибіотиками.

Як правильно мити фрукти та овочі

Бет Червоні радить помістити продукти у прохолодну воду і залишити на деякий час. Якщо є бруд, то можна для миття скористатися щіточкою.

Вона не радить мити овочі та фрукти відразу після покупки, а робити це безпосередньо перед тим, як ви плануєте їх використовувати. Це має велике значення для текстури та смаку овочів та фруктів.

"Не обов'язково замочувати їх в оцті. Я бачила деякі рекомендації щодо використання харчової соди. Звичайно, є деякі комерційні продукти, які люди люблять використовувати для видалення воску або потенційних пестицидів з фруктів та овочів, але це - особиста справа кожного. Найкраще використовувати звичайну проточну воду кімнатної температури", - каже Червоні.

Вона також рекомендує заздалегідь видаляти всі пом'яті або пошкоджені ділянки фруктів або овочів, щоб продовжити їх зберігання.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'яФрукти