Найкращий спосіб мити фрукти та овочі перед вживанням: захистить від усіх мікробів

Чому потрібно мити фрукти та овочі

Ніколи не хапайте фрукти та овочі без попередньої обробки, навіть, якщо ви потім будете повністю знімати шкірку та вживати тільки середину.

"Дуже важливо мити їх заздалегідь, тому що, наприклад, якщо ви ріжете диню, у неї тверда шкірка, і ви не обов'язково будете її їсти, але якщо на зовнішній стороні є бактерії чи пестициди, вони потраплять у м'якоть цього фрукта через ніж", - пояснює дієтолог.

Фахівець додала, найбільш поширені бактерії, виявлені у фруктах та овочах, включають сальмонелу, кишкову паличку та лістерію - вони можуть викликати серйозні захворювання.

Загальні симптоми включають нудоту, блювання та діарею. У тяжких випадках пацієнтам буде потрібна госпіталізація та лікування антибіотиками.

Як правильно мити фрукти та овочі

Бет Червоні радить помістити продукти у прохолодну воду і залишити на деякий час. Якщо є бруд, то можна для миття скористатися щіточкою.

Вона не радить мити овочі та фрукти відразу після покупки, а робити це безпосередньо перед тим, як ви плануєте їх використовувати. Це має велике значення для текстури та смаку овочів та фруктів.

"Не обов'язково замочувати їх в оцті. Я бачила деякі рекомендації щодо використання харчової соди. Звичайно, є деякі комерційні продукти, які люди люблять використовувати для видалення воску або потенційних пестицидів з фруктів та овочів, але це - особиста справа кожного. Найкраще використовувати звичайну проточну воду кімнатної температури", - каже Червоні.

Вона також рекомендує заздалегідь видаляти всі пом'яті або пошкоджені ділянки фруктів або овочів, щоб продовжити їх зберігання.