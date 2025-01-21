Найкращий сніданок для здоров’я серця та зниження холестерину: доступний кожному

Чому бобові треба їсти на сніданок?

Зареєстрований дієтолог Хелен Бонд пояснила, що бобові дуже корисні для нас, і оскільки вони готуються в закритій банці замість попереднього бланшування перед консервуванням, це дає користь.

"Якщо ви шукаєте швидку їжу, вони (боби) дешевші та набагато поживніші, ніж готові страви та продукти на винос, повні солі та жиру, які шкідливі для нашого здоров’я", - сказала вона.

Стандартна порція печеної квасолі містить близько 168 калорій.Зазвичай, вона продається в банках.

Це також якісне джерело як білка, так і клітковини.

"Половина банки квасолі містить 8 г клітковини, що становить 27% нашої щоденної норми, а клітковина корисна для здоров’я нашого кишечника та серця", - сказала Хелен.

Клітковина має багато переваг для організму.

Вміст клітковини особливо корисний, оскільки він підтримує здоров’я травлення, допомагає регулювати рівень цукру в крові та може сприяти відчуттю ситості, що допомагає контролювати вагу.

Це також може допомогти знизити рівень холестерину та знизити ризик серцевих захворювань.

Клітковина може допомогти вам відчути ситість, що запобігає переїданню. Це може допомогти вам підтримувати здорову вагу, що добре для артеріального тиску, контролю рівня цукру в крові та холестерину.