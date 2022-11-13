UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Найкращий рецепт малосольної червоної риби: додайте особливий овоч

Скріншот: Як приготувати смачну малосольну червону рибу
Автор: Світлана Мащенко

Гравлакс - це особлива малосольна червона риба, яка має дещо незвичний вигляд. Попри складну назву, готувати її просто, адже особливим складником буде український червоний буряк.

Своїм способом поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів.

Інгредієнти:

  • Лосось (філе) – 600 г
  • Буряк – 1 шт. (100 г)
  • Цедра з одного лимона
  • Перець чорний мелений – 1/2 ч. л.
  • Сіль – 1,5 ст. л.
  • Цукор – 1 ч. л.
  • Коріандр – 1/2 ч.л.

Покрокове приготування

Потріть в глибоку миску цедру одного лимона. Туди ж натріть сирий очищений буряк. Додайте перець, сіль, цукор, коріандр. Перемішайте все ретельно.

Викладіть на філе червоної риби наш буряковий маринад. Укутайте в харчову плівку і в холодильник на 12 годин.

Розпакуйте рибу, очистіть від буряка і промийте рибу. Просушіть філе вологими серветками. Наша найсмачніша, а ще й найгарніша червона риба готова!

Крім того читайте, як приготувати фальшиву "червону" ікру.

Також ми писали про забутий рецепт намазки на хліб.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептрибаРецепти