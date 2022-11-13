Найкращий рецепт малосольної червоної риби: додайте особливий овоч

Інгредієнти:

Лосось (філе) – 600 г

Буряк – 1 шт. (100 г)

Цедра з одного лимона

Перець чорний мелений – 1/2 ч. л.

Сіль – 1,5 ст. л.

Цукор – 1 ч. л.

Коріандр – 1/2 ч.л.

Покрокове приготування

Потріть в глибоку миску цедру одного лимона. Туди ж натріть сирий очищений буряк. Додайте перець, сіль, цукор, коріандр. Перемішайте все ретельно.

Викладіть на філе червоної риби наш буряковий маринад. Укутайте в харчову плівку і в холодильник на 12 годин.

Розпакуйте рибу, очистіть від буряка і промийте рибу. Просушіть філе вологими серветками. Наша найсмачніша, а ще й найгарніша червона риба готова!