Найкращий рецепт малосольної червоної риби: додайте особливий овоч

Гравлакс - це особлива малосольна червона риба, яка має дещо незвичний вигляд. Попри складну назву, готувати її просто, адже особливим складником буде український червоний буряк.
Своїм способом поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів.
Потріть в глибоку миску цедру одного лимона. Туди ж натріть сирий очищений буряк. Додайте перець, сіль, цукор, коріандр. Перемішайте все ретельно.
Викладіть на філе червоної риби наш буряковий маринад. Укутайте в харчову плівку і в холодильник на 12 годин.
Розпакуйте рибу, очистіть від буряка і промийте рибу. Просушіть філе вологими серветками. Наша найсмачніша, а ще й найгарніша червона риба готова!
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