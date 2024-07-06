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Найкращі пари за гороскопом: ці знаки Зодіаку неймовірно щасливі у стосунках

Сумісність знаків Зодіаку (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вважається, деякі пари знаків Зодіаку максимально сумісні. Вони буквально доповнюють одне одного, а тому разом дуже щасливі.

Які пари по гороскопу найкращі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Collective World.

Близнюки та Стрілець

Представники цих знаків Зодіаку чудово доповнюють один одного. Попри те, що Близнюки та Стрільці практично ідентичні у своїй пристрасті до пригод, між ними все ж таки є відмінності.

І разом вони, немов дві половинки, створюють щось цілісне та неймовірне. Природжені авантюристи та пристрасні коханці - Близнюкам та Стрільцям точно не буде нудно разом.

Овен та Терези

Їхній союз чимось нагадує полум'я, яке неможливо згасити. Сміливі Овни та обережні Терези допомагають досягати успіху, адже разом вони знаходять необхідний баланс.

І навіть якщо хтось намагатиметься зруйнувати відносини цих знаків Зодіаку, вони все одно будуть разом. Терези вчать Овнів шукати компроміси, а ті допомагають своїй другій половинці довіряти не тільки розуму, а ще й серцю.

Телець та Скорпіон

Багатьом здасться, що цим знакам Зодіаку навряд чи вдасться збудувати міцні та щасливі стосунки. Однак це саме той випадок, коли протилежності притягуються. Спокійні Тельці додадуть Скорпіонам мудрості у непростих рішеннях.

І попри те, що представники цих знаків Зодіаку не завжди готові до компромісів, у їхніх стосунках вони точно будуть. Якщо Скорпіонам і Тельцям вдасться доповнити одне одного, їхній союз виявиться неймовірно міцним.

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